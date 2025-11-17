La Capital | Policiales | Dylan Cantero

Ataque a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Las menores permanecen internadas fuera de peligro en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Cómo fue el ataque al hijo de El Viejo Cantero.

17 de noviembre 2025 · 18:03hs
Fuerte custodia policial al Vilela tras la balacera a la familia Cantero

Foto: Héctor Rio / La Capital

Fuerte custodia policial al Vilela tras la balacera a la familia Cantero

En el feroz ataque a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos, también resultaron heridas sus dos sobrinas menores de edad, una niña de 19 meses y otra adolescente de 12 años. Ambas fueron atendidas en el Roque Sáenz Peña, pero para una mejor atención se decidió derivarlas al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

La Capital confirmó el ingreso de las menores con “heridas superficiales” y “fuera de peligro”. A la niña de casi 2 años la están atendiendo por una lesión en el hombro, mientras que a la adolescente le realizaron curaciones en una de las piernas.

La calma del Vilela se vio interrumpida por policías de Santa Fe y móviles que rodearon el hospital para resguardar el lugar, dado el contexto del ataque a Cantero en barrio La Granada.

>> Leer más: La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Dylan se encontraba en la casa de su hermana Macarena Cantero cuando pasó un Peugeot 208 gris y desplegó un sin fin de balas que alcanzaron al joven de 21 años y a sus dos sobrinas.

Los tres fueron trasladados en primera instancia al hospital Roque Sáenz Peña donde recibieron la primera atención. Minutos más tarde, Dylan Cantero fue trasladado de urgencia al Heca y las dos menores al Vilela.

Feroz balacera contra Dylan Cantero

Minutos antes de las 15, el hospital Roque Sáenz Peña recibió tres heridos con arma de fuego. Entre los pacientes se encuentra Dylan Cantero, el hijo de Ariel “El Viejo” Cantero, fundador de Los Monos, que en las primeras horas de la tarde fue baleado en pasaje 512 y Caña de Ambar, la misma intersección donde hace menos de un mes también fue atacado.

El parte policial indicó Cantero llegó en un taxi junto a otras dos víctimas de los tiratiros, hacia el nosocomio de avenida Nuestra Señora del Rosario al 700. Ya en el hospital de la zona sur, Dylan Cantero fue diagnosticado con múltiples heridas de arma de fuego y se decidió su traslado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internado en estado grave.

>> Leer más: Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

La policía preservó el pasaje donde fue el ataque y donde se encontraba Cantero, que según testigos era la vivienda de una de sus hermanas. Las otras dos personas heridas son las sobrinas Dylan. Una menor de un 1 año y una adolescente de 12, ambas quedaron internadas en el Roque Sáenz Peña, fuera de peligro.

Los uniformados realizaron las tareas pertinentes para hacerse con pruebas del ataque. En el lugar se entrevistaron con una vecina que relató los hechos y señaló que los tiratiros se trasladaban en un Peugeot 208 color gris. En tanto, la policía constató 33 vainas servidas, 10 impactos y 21 plomos sobre la cinta asfáltica. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Homicidios Dolosos, del fiscal Patricio Saldutti.

Dylan Cantero quedó internado en código rojo

Pasadas las 14.30 y dentro de un taxi, Dylan Cantero, hijo de Ariel “El Viejo” Cantero, fundador de Los Monos, llegó al Roque Sáenz Peña junto a sus sobrinas. Por las heridas que presentaba, el hijo del excaponarco fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca).

Dylan Cantero ingresó con múltiples heridas de arma de fuego. Los médicos que lo atendieron rápidamente solicitaron el traslado por la gravedad de las lesiones. Así fue como una ambulancia, escoltada por la policía, llevó a Cantero bajo código rojo hacia el Heca, donde quedó internado y pelea por su vida.

Por su parte, las otras dos personas, ambas menores de edad, que llegaron con Cantero, quedaron internadas en el Vilela con heridas leves y fuera de peligro.

