Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos de bandas"

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, confirmó que hay ocho personas demoradas por las tres balaceras del lunes a la tarde.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra , brindó este martes una conferencia de prensa para brindar algunas precisiones sobre las tres balaceras de ayer a la tarde que tuvieron entre sus víctimas a Dylan Cantero , hijo del fundador de la banda de Los Mono s , quien permanece internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en estado delicado.

El funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe señaló que hay “ ocho personas demoradas y que están bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA)” por los hechos de ayer, y aseguró que desde ese organismo “se tomaron todas las medidas de prevención” para que no ocurra una guerra narco como la que se desató tras el asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero en mayo de 2013.

“Estamos con todas las medidas para que eso no suceda. El contexto de hoy es diferente. Al consolidarse el plan provincial de seguridad iniciado el año pasado, con los cabecillas de las bandas detenidos, lo que hay hoy es una reconfiguración de liderazgos de bandas para dominar sus territorios”, expresó Pereyra durante el encuentro con periodistas en la sede local de Gobernación.

El funcionario inició el contacto con la prensa, confirmando lo que salió en todos los medios de la ciudad. “Ayer a la tarde se produjeron tres casos balaceras que dejaron nueve heridos. Respecto de la investigación, está interviniendo el MPA. Por lo tanto, no se pude dar a conocer ningún detalle de la evolución de los hechos. Si podemos contextualizar a partir de los apellidos que aparecen: Cantero, Camino, César, Cappelleti, relacionados con situaciones que ya conocemos de la evolución de las bandas”, subrayó.

Omar Pereyra Omar Pereyra, secretario de Seguridad Pública, brindó una conferencia de prensa sobre las balaceras de ayer Foto: Gobierno de Santa Fe

Al ser consultado sobre si los ataques de ayer a la tarde podrían definirse como una guerra narco, Pereyra dijo: “No sé si hay una guerra narco. Nosotros hablamos de consolidación de las medidas de seguridad que se tomaron, las detenciones, el récord de allanamientos que se llevaron adelante desde el año pasado. Hay una reconfiguración de territorios, bandas y liderazgos. Es probable que lo de ayer se encuadre en ese contexto”.

En ese sentido, agregó: “Lo que observamos con los investigadores del MPA y la Policía de Investigaciones, es que hay en las bandas gente cada vez más joven, menores; una diferencia con años anteriores, con muchos hechos de, como se denomina en la jerga, mejicaneadas, robo de drogas entre ellos, hechos que generan venganzas, con irrupciones violentas en distintos lugares, y heridos muy jóvenes”.

Sobre los heridos, Pereyra dijo que los más graves son dos mayores. “Una mujer que está en el Eva Perón y Dylan Cantero que está en el Heca, anoche fue operado y está en terapia intensiva. Los menores, en su mayoría, sufrieron roces de balas. No podría decir que una misma banda (Los Menores) cometió los tres hechos de ayer. No tengo los elementos para afirmar que fue ese grupo. Decimos que bandas conocidas que tienen un reacomodamiento de liderazgos y territorio relacionados con la venta de drogas”, destacó el funcionario.