Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Es de público conocimiento que Alpine está enfocado en la temporada 2026 y transita las últimas carreras de este año con lo que tiene, mientras Franco Colapinto y Pierre Gasly batallan contra las limitaciones del A525 . Ante el cambio reglamentario que se aproxima en la Fórmula 1 , la escudería francesa termina de ajustar los detalles del nuevo auto .

El monoplaza de esta temporada le trajo serios dolores de cabeza al equipo, por lo que decidieron terminar su desarrollo antes de la mitad de este 2025 , para destinar todos los recursos al coche que se viene. A su vez, quedaron últimos en el Campeonato de Constructores, pero esto le valió más posibilidades para trabajar con la mirada en el futuro.

El británico se refirió a los primeros test que realizarán los equipos entre el 26 y el 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Catalunya y detalló: “Eso es mucho antes de lo que he visto antes. Normalmente, el chasis es algo que aparece a fines de diciembre o principios de enero. Así que todo es mucho más temprano, porque nuestra primera prueba es en la tercera semana de enero”.

Cuándo estará listo el nuevo auto de Alpine

“Toda la gente que ves aquí -en el box de Alpine en Brasil- básicamente va a terminar en Abu Dhabi, volver a casa, saludar a sus familias en Navidad y luego volverá a la fábrica a construir autos, para volver a probar. Así que, en conjunto, es bastante presión, no solo sobre Enstone, sino también sobre toda la Fórmula 1, porque el invierno -en Europa- es más corto de lo que ha sido en mucho tiempo”, sostuvo.

Cada una de las escuderías trabaja a contrarreloj para ajustar los detalles de su nuevo auto, el cual será muy distinto al de esta temporada. Nielsen habló sobre los plazos y el ritmo de trabajo que atraviesa el equipo, por lo que remarcó que “el auto existirá en una sola pieza para mediados de diciembre”.

Esta fecha estimativa tendrá que cumplirse “porque va a tener que estar en una pista tres semanas después”, según mencionó el director, y agregó: “Si recorres la fábrica ahora, el chasis está allí, aunque no está pintado, por supuesto, no está mecanizado aún. Tenemos el crash test, que es un gran hito, dentro de dos o tres semanas. Pero cada máquina en la fábrica está fabricando piezas para los autos de 2026”.

COLAPA2 En foco. Colapinto en la grilla antes del GP de Brasil, con la atención de la prensa siempre. Andrés Mancini

Se viene el motor Mercedes

Por otro lado, Nielsen se refirió a las pruebas del nuevo motor Mercedes que se incorporará a Alpine, el cual será el ajuste final para completar el nuevo auto. “Probablemente sea en algún momento de diciembre, pero no estoy seguro de eso”, expresó.

“Es importante que el auto esté dentro del límite de peso, es importante que la carga aerodinámica sea buena, es importante que entendamos cómo trabajar con nuestro nuevo proveedor de unidad de potencia, que tendremos el año próximo. Y además de todo eso, como mencioné antes, tenemos un invierno muy corto, porque la última carrera es el 7 de diciembre”, sentenció.