Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero ahora atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Luego de la balacera contra el hijo del fundador de Los Monos, hubo otras dos en barrio Triángulo y en Las Heras. En ambas se registraron seis heridos, entre ellos la hermana del ex jefe de la barra de Newell's, sus hijos y personas vinculadas a los Cappelletti

17 de noviembre 2025 · 19:22hs
Rosario asiste a una tarde de lunes a sangre y fuego. A la lluvia de balas que se produjo en barrio La Granada donde recibió varios impactos Dylan Cantero (hijo del fundador de Los Monos) y dos sobrinas de 1 y 12 años, se produjeron dos balaceras más. Una de ellas tuvo lugar en Gaboto y Felipe Moré, donde habría sido alcanzado por las balas un individuo de apellido Cappelletti que podría tener vínculo familiar con el detenido apodado Colo Cappelletti, y la otra se registró en Presidente Quintana y Chacabuco, donde atacaron a Rosa Camino (hermana del asesinado Roberto "Pimpi" Camino, que durante años fue jefe de la barra de Newell's) y sus hijos.

Cuatro hombres en dos motos de alta cilindrada abrieron fuego en plena vía pública en Gaboto y Felipe Moré, en barrio Triángulo. En la escena se hallaron diez vainas servidas y tres personas —dos hombres y una mujer— que estarían vinculadas al clan Cappelletti fueron trasladadas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con heridas de arma de fuego.

También después del ataque a Dylan Cantero se produjo otra balacera en Presidente Quintana y Chacabuco, en barrio Las Heras.

Allí Rosa Camino (hermana del histórico jefe de la barra de Newell's Roberto "Pimpi" Camino, asesinado en 2010) recibió un tiro en la pierna, su hija sufrió una lesión grave en el abdomen y otro muchacho también fue alcanzado por las balas. Estos dos últimos serían hijos de Rosa y Rubén "El Curu" César.

Los tres fueron trasladados al Hospital Roque Sáenz Peña.

