Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Newell's zafó del descenso por tabla anual pero ahora le espera una temporada en que deberá atender las dos tablas. En qué posición arranca el 2026 en promedios

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

17 de noviembre 2025 · 22:11hs
La noche de la derrota de Newells ante Racing. El promedio lo tendrá abajo en la temporada 2026 pero no con la soga al cuello.

Leo Vincenti

La noche de la derrota de Newell's ante Racing. El promedio lo tendrá abajo en la temporada 2026 pero no con la soga al cuello.

El alivio para Newell's llegó en este 2025 a dos fechas del final, cuando la sombra del descenso se había posado firme sobre el horizonte. Y la mala campaña anual tendrá correlato en la tabla de los promedios para la temporada 2026. Con margen, pero imposible que repita la historia si aspira a evitar tamaños sufrimientos.

El sistema de promedios hace que las consecuencias de una mala temporada se prorroguen en la siguiente. También que una buena sirva de colchón. Es la que ahora deberá hacer Newell's para no sufrir contratiempos, si bien hay otros equipos que están peor.

Además de los ascendidos Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn o Estudiantes de Río IV, que arrancan con 0,000 pero son un arma de doble filo, el peor de los que dividirán por tres temporadas es Sarmiento, quien acumuló 70 puntos en los 73 partidos disputados en el 2024 y 2025. Su promedio es negativo: 0,958.

Arriba de Sarmiento, otros dos más y Newell's

Inmediatamente arriba de Sarmiento está Aldosivi, que dividirá por dos torneos y también debe remarla. Consiguió 33 puntos en 32 partidos. Su promedio es 1,031. También es de cuidado porque cada vez que gana suma más que los que dividen por tres temporadas.

Banfield es el siguiente complicado, con 76 puntos en 73 encuentros. Y un promedio de 1,041.

Y al toque está Newell's, con 82 unidades en esos 73 partidos: 1,123 de promedio. En este caso, lo que cuenta es que los rojinegros están 12 puntos arriba de Sarmiento y 6 encima de Banfield.

En el 2026 habrá 96 puntos en juego, como en el 2025, por lo que tiene un margen tranquilo de entrada, pero solo eso. Hay otros rivales en la banda de 80 y 90 puntos, que tampoco están tan cómodos: Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero (84/73), Belgrano, Gimnasia (86/73) e Independiente Rivadavia (86/73), Instituto (87/73) y Tigre (88/73).

Con el anterior entrenador no tuve tanto protagonismo, estuve apartado por un tiempo, recordó Saúl Salcedo.

Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newell's: "Estoy feliz acá y tengo contrato"

Los pibes que se las traen. Valentino Acuña y Facundo Guch jugaron en primera en un momento muy difícil para Newell’s.

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Ever Banega fue resistido por los hinchas de Newell’s. 

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Lucas Bernardi manifestó que siempre tuvo diálogo con todos los candidatos.

Lucas Bernardi: "Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré"

