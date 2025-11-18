La Capital | Ovación | Newell's

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

El delantero paraguayo habló de su continuidad en el Parque de la Independencia e hizo un mea culpa- "Pude demostrar mucho más", sostuvo

18 de noviembre 2025 · 14:38hs
Cocoliso González en lo que puede haber sido su último partido con la camiseta de Newell's.

"Contractualmente termino en diciembre. Como todo contrato que finaliza me voy en paz. No sé qué pasará con las elecciones, sé que hay una opción de compra a favor del club, depende netamente de la nueva dirigencia", advirtió Carlos González tras el cierre de la Liga Profesional y su futuro incierto con la camiseta de Newell's.

A pesar de que la situación económica del club es complicada y que no se sabe quién tomará las riendas en lo institucional, González se ilusiona con la continuidad: "La intención de quedarme siempre va a estar, creo que lo he demostrado en todos los sentidos. Uno a pesar de la situación siempre mostró ese sentido de pertenencia, de querer estar. Me tocó la parte más complicada, pero siempre demostré las ganas".

El balance de Cocoliso González

"El balance, en lo personal, siempre fue resistido. Pude demostrar mucho más, pero sabemos que esto es un equipo, donde nadie se puede salvar solo, dependimos siempre de todos y de crecer en conjunto. A veces no te salen las cosas y hay que replantearse que el equipo fue conformado por distintos técnicos, empecé con uno cuando llegué, en el transcurso tuve otro y finalizó con otro distinto; es muy loco", analizó el centrodelantero sobre su paso con la rojinegra.

Y agregó: "Me quedo tranquilo, para mí este paso fue muy positivo, porque de todo lo malo que vivimos he hecho cosas buenas que la gente me reconoció". Ante el difícil momento de pelear el descenso, Cocoliso describió sus sensaciones: "Nunca me había tocado una experiencia así, no conocía el fútbol argentino, ese fue el desafío que tuve para venir y de encontrarme con todo esto. Se que pude dar un poquito más, pero lo di todo, me entregué por completo".

"De todo para que el club siga en primera"

"A la gente debo agradecerle lo que ha hecho en todo este torneo, demostró lo que somos, un equipo grande y que están en las buenas y en las malas. Me voy con la tranquilidad que di todo de mí para que el club permanezca en primera y en el siguiente torneo llegará la buena", agradeció González a la hinchada Leprosa.

En el cierre de la charla dejó una línea de la derrota ante Racing por la última fecha de la Liga Profesional: "Hicimos un gran esfuerzo, el empate hubiera sido algo positivo para nosotros. Sabíamos que Racing venía con todo, lo estábamos llevando muy bien, pero el fútbol tiene eso, detalles, aprovecharon la chance que tuvieron y nos quedamos con una última derrota muy amarga. Queríamos irnos contentos con nuestra gente pero no se nos dio".

