Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Fue en el marco de una investigación por diversos hechos de violencia en Nuevo Alberdi Oeste y la Zona Cero. Encontraron varias armas de fuego

Ocho personas fueron detenidas este lunes en el marco de siete allanamientos realizados en el marco de una investigación por diversos hechos de violencia en Nuevo Alberdi Oeste y la Zona Cero, en el noroeste rosarino. En el operativo se secuestraron varias armas de fuego de diverso calibre.

Los procedimientos fueron practicados el lunes a la madrugada por la Policía de Investigaciones (PDI) con el apoyo de diversos grupos tácticos de la Policía santafesina. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ignacio Hueso, está al frente de la investigación por diversos hechos de violencia altamente lesiva que originó las requisas.

En ese contexto fueron detenidos cuatro hombres y cuatro mujeres cuyas identidades no fueron dadas a conocer. Lo que sí trascendió fueron detalles del armamento incautado en uno de los domicilios allanados, en el que se destacó el hallazgo de varias armas largas. Se encontraron varias escopetas, entre ellas una Stopping Power y Chiaramonte, así como fusiles semiautomáticos y de precisión. También se secuestraron una pistola Taurus 9 milímetros, una Colt, un revólver calibre 32, un kit armamentísico Black OvvlNoctua, cargadores, un chaleco antibalas. Además se hallaron más de 400 municiones de distintos calibres.

En los allanamientos también se encontró un trozo compacto de cocaína, una balanza de precisión, catorce celulares y otros elementos de interés para la investigación.

El gobierno provincial convocó a una conferencia de prensa para brindar algunos detalles del operativo. En ese sentido el jefe del departamento Complejas II de la Dirección de Inteligencia Criminal y Estratégica de la PDI, Claudio Scarafia. El funcionario se refirió al armamento secuestrado y advirtió que “es muy prematuro saber de dónde provienen estas armas, pero estamos haciendo el conteo y análisis para derivarlas al gabinete criminalístico y efectuar las pericias correspondientes”.

“Hacía bastante que no teníamos este tipo de secuestro, nos llama la atención el tipo de calibre y armamento que se halló en este domicilio, toda esa cantidad en un solo lugar”, añadió Scarafia.