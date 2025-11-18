Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Dos hombres y seis mujeres fueron denunciados tras el ingreso ilegal a la vivienda de un hombre al que habían demorado para identificarlo

La Justicia provincial abrió este lunes una investigación sobre un robo perpetrado por policías en Rosario . Luego de la denuncia, los investigadores ordenaron la captura de ocho agentes involucrados en un presunto operativo ilegal que concluyó dentro de la casa de la víctima.

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira , confirmó la causa penal ante la sospecha sobre el "ingreso no autorizado a una vivienda". El día después de la aprehensión, fuentes judiciales anticiparon que los detenidos serán imputados entre el jueves y el viernes por haberse llevado dinero e indumentaria tras la requisa.

Según detalló el Ministerio Público de la Acusación (MPA), seis hombres y dos mujeres quedaron privados de su libertad hasta la audiencia para analizar la primera evidencia en torno al caso. La pesquisa se refiere a irregularidades durante un procedimiento realizado en Nuevo Alberdi con el fin de recabar información sobre un sospechoso.

El operativo observado por la Fiscalía Regional de Rosario comenzó con un hombre demorado en la zona norte de la ciudad . La medida fue adoptada en el marco del artículo 10 bis de la ley provincial 7.395 , que permite esta acción para constatar la identidad de una persona cuando hay sospecha o indicios ciertos de su relación con un delito cometido o preparación.

Mientras la víctima estaba bajo custodia, los agentes la llevaron hasta su casa en inmediaciones de Somoza y pasaje 1353. Una vez que llegaron, ingresaron por la fuerza mientras el resto de su familia estaba dentro del inmueble.

"Ingresaron sin autorización y sin motivo aparente", apuntó Pereira en cuanto a los reportes iniciales de la causa. Asimismo aclaró que "no existe la figura de allanamiento ilegal" para explicar la conducta atribuida al grupo de policías acusados en Nuevo Alberdi.

De acuerdo a la denuncia, el personal de las fuerzas de seguridad provinciales se llevó 40.000 pesos en efectivo. También robaron ropa, aunque no se trata de elementos de uso personal sino de prendas para la venta. En base a los testimonios recabados desde entonces, la unidad fiscal de Flagrancia pidió la detención de los agentes para imputarlos por el incumplimiento de sus deberes, entre otros delitos.