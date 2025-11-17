La Capital | La Ciudad | Cuidacoches

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Las últimas denuncias contra trapitos mencionan aprietes para cobrar al menos 5.000 pesos, pero algunos exigen mucha más plata

17 de noviembre 2025 · 15:17hs
Varios cuidacoches fueron demorados durante Colectividades.

Foto: Prensa Municipalidad de Rosario.

Varios cuidacoches fueron demorados durante Colectividades.

El segundo fin de semana de Colectividades coincidió con otros eventos masivos en Rosario. Luego de los operativos de control, un funcionario del gobierno de Santa Fe comentó este lunes que los cuidacoches pueden llegar a establecer una tarifa ilegal de 20.000 pesos en algunos casos.

La cifra trascendió dentro del balance del plan de seguridad aplicado en el Parque Nacional a la Bandera, donde 19 personas fueron demoradas desde el inicio del evento. Cuatro de ellas fueron identificadas como trapitos, mientras que otras 15 fueron trasladadas para verificar sus datos personales ante la sospecha de actividades ilícitas.

Fuera de lo que implica el conteo de arrestos y consultas en seccionales policiales, los funcionarios provinciales están conformes con los resultados del trabajo coordinado junto a la Secretaría de Control y Convivencia de Rosario. "Venimos transitando el noveno día de Colectividades con un desarrollo normal, como estaba previsto por la organización", afirmaron.

¿Cuánto cobran los cuidacoches en Rosario?

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, confirmó que buena parte de las detenciones se deben a denuncias de vecinos de la misma zona o llamadas a la Central de Emergencias 911. "Se sienten apretados o les piden 5.000 pesos, 10.000 o 20.000 y no tendrían por qué cobrar", señaló.

El funcionario sostuvo que los trapitos no tienen derecho a pedir dinero cuando alguien estaciona su vehículo en la vía pública. En este sentido, aseveró: "Esa actividad para nosotros es ilícita".

>> Leer más: Un informe revela cuántos cuidacoches hay, dónde trabajan y cuántas denuncias tienen

Por su parte, la Municipalidad de Rosario añadió que más de 100 cuidacoches se retiraron o dejaron de cobrar cuando intervinieron junto a las fuerzas de seguridad provinciales en la Fiesta de Colectividades. Por el contrario, uno de los detenidos la semana anterior se resistió e intentó agredir a las autoridades.

Además de los arrestos por parte de la Policía de Santa Fe, los inspectores tomaron otras medidas para disuadir a los trapitos cerca del Monumento. Una de ellas fueron las actas de infracción por obstruir el tránsito alrededor del predio donde se desarrolla la edición 41ª del encuentro nacional.

Un balance positivo tras varios eventos masivos

En simultáneo con la actividad a la vera del río Paraná, el gobierno provincial organizó otros operativos importantes por el recital de Ciro y los Persas, y el partido de Newell's y Racing. La agenda del fin de semana también incluyó una fiesta electrónica en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio.

Con respecto al cotejo disputado en el estadio Macelo Bielsa, fuentes oficiales confirmaron el arresto de un joven de 27 años que tenía pedido de captura en la provincia de Buenos Aires porque había incumplido una orden de prisión domiciliaria. Por otro lado, la policía rechazó el ingreso de tres hinchas que tenían prohibido el acceso a la cancha por el derecho de admisión.

En relación al evento en el parque de la Independencia, Velázquez sostuvo que mejoraron los operativos de seguridad alrededor del Coloso. A su vez ponderó los resultados de los controles de documentación en los molinetes: "Hay que destacar que Tribuna Segura ha funcionado bien durante todo el año".

Noticias relacionadas
El gobierno provincial corrige el desfasaje por la inflación a estatales pero no reabre paritarias

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El nene estaba en la planta alta de un inmueble sobre Valparaíso al 1400.

Investigan amenazas de golpes al nene encerrado por su madre en barrio Echesortu

El boleto sólo es gratuito para mayores de 69 años con ingresos bajos.

Boleto de colectivo en Rosario: impulsan una ampliación del pase libre para jubilados

Más Río, Menos Basura realizó su décima recolección de residuos en el río Paraná.

En una hora y media se retiraron 5 contenedores de residuos de la ribera del Paraná

Ver comentarios

Las más leídas

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Lo último

La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento

La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Banco Nación lanzó una línea de créditos para el pago del aguinaldo: tasas, montos y requisitos

Banco Nación lanzó una línea de créditos para el pago del aguinaldo: tasas, montos y requisitos

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Las últimas denuncias contra trapitos mencionan aprietes para cobrar al menos 5.000 pesos, pero algunos exigen mucha más plata

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?
La Ciudad

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?
La Ciudad

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Ovación
Elecciones en Newells: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero
Ovación

Elecciones en Newell's: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero

Elecciones en Newells: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero

Elecciones en Newell's: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero

Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newells: Estoy feliz acá y tengo contrato

Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newell's: "Estoy feliz acá y tengo contrato"

Policiales
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes
Policiales

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Impactante video: evadió un control, lo persiguió la policía y terminó chocando

Impactante video: evadió un control, lo persiguió la policía y terminó chocando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

La Ciudad
La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Investigan amenazas de golpes al nene encerrado por su madre en barrio Echesortu

Investigan amenazas de golpes al nene encerrado por su madre en barrio Echesortu

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta
El Mundo

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura
Ovación

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show
Zoom

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras
Economía

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos
Economia

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal
Información General

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump respira batalla cultural
Política

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha
Zoom

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: Voy por vos y por tu hermana
Política

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: "Voy por vos y por tu hermana"

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada
Información General

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones