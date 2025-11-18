La Capital | La Ciudad | Colectividades

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

La Municipalidad hizo una prueba piloto en torno al horario y confirmó que la fiesta recibió más de un millón de visitas

18 de noviembre 2025 · 14:27hs
La comida es una de las grandes protagonistas de Colectividades.

Foto: La Capital / Leonardo Vincenti.

La comida es una de las grandes protagonistas de Colectividades.

El telón del 41° Encuentro Nacional y Fiesta de Colectividades de Rosario se bajó este lunes con un balance preliminar netamente positivo y algunas novedades. Entre ellas, los organizadores afirman que las ventas igualaron el registro anterior con dos noches menos de actividad frente al Monumento.

A pesar de sendas suspensiones por alerta meteorológica de tormentas en la apertura del 7 de noviembre y el último sábado, la demanda gastronómica a lo largo de nueve jornadas fue similar a la de 2024, cuando el evento se desarrolló en 11 días. Desde la Municipalidad señalaron que también se redujo la brecha entre las compras de días hábiles y las de fines de semana.

La presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, Lydia del Grosso, confirmó que los números parciales de cada una de las participantes son alentadores. "En el boca a boca, la mayoría ha estado conforme económicamente hablando", sostuvo este martes.

¿Cuántas personas fueron a Colectividades en 2025?

El encuentro comenzó el sábado 8 de noviembre, un día después de lo previsto, y finalizó este lunes con una gran convocatoria. En total, más de un millón de personas fueron al Parque Nacional a la Bandera para disfrutar de comidas típicas de distintos lugares del mundo, al igual que espectáculos de música y baile en vivo.

El resultado fue inferior al del año pasado, cuando se registraron alrededor de 1.400.000 visitas al predio. Sin embargo, en esta ocasión hubo dos días menos de actividad por culpa del mal tiempo.

>> Leer más: Más de 2 millones de personas visitaron Rosario en 2024

La secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus, consideró que el evento fue un "éxito" más allá de las complicaciones típicas de la temporada de lluvia. Luego destacó el marco que le dieron los festejos del Tricentenario de la ciudad: "Esta edición fue muy especial. Una vez más, los rosarinos le dijeron que sí a la fiesta".

Mientras el personal municipal trabajaba junto a miembros de distintas colectividades para desarmar los puestos, Del Grosso puso el foco en el hecho de que el encuentro "sigue manteniendo su génesis a pesar del tiempo" y el desarrollo que tuvo. "Esa mano de obra es de voluntariado. La gente de Colectividades lo hace con el amor profundo que tiene por sus instituciones", subrayó.

La prueba piloto y el nuevo perfil de la fiesta

Dado que la fiesta se suspendió el último sábado, el encuentro comenzó antes al día siguiente y el cambio de horario se mantuvo en la jornada final para recuperar el tiempo perdido. Los organizadores se mostraron satisfechos con la prueba piloto y detectaron otros cambios en comparación con el movimiento tradicional del público en torno a la comida y los espectáculos.

"Hemos notado que la gente viene cada vez más temprano", precisó Mattheus en cuanto al ritmo actual de Colectividades. A continuación agregó que en días de semana "se vende tanto o más que los fines de semana".

image - 2025-11-11T165223.887

Dentro del diagnóstico de los cambios de hábito en la fiesta, la funcionaria planteó: "Vamos trabajando año a año para que se mejore y sea más inclusiva y sostenible". En este sentido, expresó su agradecimiento a las entidades participantes por el respeto cuando llegó la hora de suspender el encuentro ante un alerta meteorológica. "Todas se comprometieron", enfatizó.

Finalmente, Del Grosso remarcó que la convocatoria no solo incluye a instituciones de larga trayectoria, sino también a "muchas colectividades que se han conformado mirando a la fiesta". En la última edición participaron 50 asociaciones y grupos, pero la lista sigue abierta.

Colectividades en números

De acuerdo a las encuestas que hizo el municipio, más de la mitad de quienes fueron a Colectividades tienen entre 18 y 35 años. "Eso demuestra que los jóvenes siguen viniendo", concluyó la secretaria de Deporte y Turismo.

Alrededor del 60 por ciento de las personas visitaron el predio más de dos noches. Prácticamente, todas lo hicieron en familia o con amigos.

El 80 % de las consultas ponen a la gastronomía como el principal motivo para ir al evento. Por otra parte, dos de cada 10 asistentes viven fuera de Rosario y agendaron el encuentro para una escapada turística. Dentro de este último grupo, el 70 por ciento viajó específicamente para disfrutar del color y el sabor de Colectividades.

Noticias relacionadas
Personal municipal y miembros de las asociaciones pusieron manos a la obra este domingo para mejorar el estado del predio tras las lluvias.

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Adiós a la Fiesta de Colectividades: un evento convocante que tuvo que sortear un clima inestable. 

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Brendan y su familia en Rosario.

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Colectividades se desarrolla en el Parque Nacional a la Bandera.

Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Lo último

Arca estableció modificaciones para el régimen de pago con débito automático de monotributistas y autónomos

Arca estableció modificaciones para el régimen de pago con débito automático de monotributistas y autónomos

Roly Santacroce: Ojalá Newells y Rosario Central vengan a Funes

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Este miércoles en la comisión de Gobierno se definirá la agenda y será el marco para las objeciones. La composición del cuerpo legislativo, la bisagra de la negociación

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Por Facundo Borrego
El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Debutan los controles de alcoholemia en clubes y guarderías náuticas
La Ciudad

Debutan los controles de alcoholemia en clubes y guarderías náuticas

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ovación
Roly Santacroce: Ojalá Newells y Rosario Central vengan a Funes
Ovación

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Roly Santacroce: Ojalá Newells y Rosario Central vengan a Funes

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Tres mil corredores en la primera edición del maratón Copa Santa Fe en Rosario

Tres mil corredores en la primera edición del maratón Copa Santa Fe en Rosario

Trump lanzó el Fifa Pass para agilizar los trámites de visa para el Mundial 2026

Trump lanzó el "Fifa Pass" para agilizar los trámites de visa para el Mundial 2026

Policiales
Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

La Ciudad
El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa a pesar de las tormentas

Volvió Billetera Santa Fe: qué es, cómo funciona y cómo se hace el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué es, cómo funciona y cómo se hace el reintegro

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Autonomía municipal: se viene reunión clave en el Concejo por la fecha de aprobación

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad

Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Por Gustavo Conti
Ovación

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Ovación

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo
Economía

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando