A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Los fanáticos deberán desvelarse para ver correr al argentino en el circuito urbano del oeste estadounidense una de sus últimas tres carreras del año

Franco Colapinto correrá en Las Vegas una de las últimas tres carreras del año en la Fórmula 1.

Franco Colapinto firmó su continuidad con Alpine en 2026 y tiene asegurado su lugar en la Fórmula 1 el próximo año. El pilarense afrontará las últimas tres carreras de la temporada con tranquilidad y el objetivo de superar a su compañero, Pierre Gasly, mientras ambos trabajan en la preparación del nuevo auto.

El argentino intentará cerrar el año de la mejor manera posible, sumando experiencia y buscando llegar al nuevo año con ritmo y confianza, además de prepararse para su primera temporada completa en la Máxima .

En el Gran Premio de Brasil, los ánimos cambiaron con la confirmación de la escudería francesa, a pesar de su 15º puesto el domingo. Por eso, se marchó con una sonrisa y saludó a miles de argentinos que estuvieron presentes en Interlagos.

Su próxima parada será Las Vegas , donde correrá su última carrera del año en el continente americano . Allí, tuvo un durísimo choque en 2024 con Williams, cuando encaraba el tramo final de una vuelta de clasificación que lo metía en la Q3, que lo condenó para el cierre de la temporada.

Colapinto Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 en 2026.

En esta oportunidad, buscará cambiar la cara en medio de la noche del oeste estadounidense, por lo que millones de fanáticos deberán quedarse hasta altas horas de la madrugada para apoyarlo.

Cuándo se disputa el GP de Las Vegas y dónde verlo

El Gran Premio de Las Vegas se disputará desde el jueves 20 al domingo 23 de noviembre. La jornada comenzará con la primera práctica el jueves a la noche, mientras que la segunda llegará unas horas más tarde en la madrugada del viernes. Ese mismo día, pero a la noche siguiente, será el turno de la tercera práctica libre. y luego la clasificación.

En tanto, la clasificación se disputará en las primeras horas del sábado, para finalmente tener la carrera principal en la madrugada del domingo.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito urbano de Las Vegas será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

image (16) Miles de argentinos estuvieron presentes en Interlagos para apoyar al piloto de Alpine. Andrés Mancini - Enviado especial a San Pablo

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21.30

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 2: 1

Prácticas Libres 3: 21.30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 1

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 1

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1