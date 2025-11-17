La Capital | La Ciudad | Amsafé

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 % por inflación

El secretario general del gremio docente, Rodrigo Alonso, calificó la compensación como "insuficiente"

17 de noviembre 2025 · 20:11hs
El secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé)

Foto: Prensa Amsafé.

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Rodrigo Alonso, afirmó que la compensación “solo cubre el desfase entre julio y octubre”.

El anuncio del gobierno de Santa Fe de aplicar una compensación salarial del 3,8 % para los trabajadores estatales abrió un nuevo frente de conflicto con los docentes nucleados en Amsafé.

Mientras la administración provincial sostiene que la medida busca acompañar la inflación reciente, desde el gremio docente la calificaron como “insuficiente” y advirtieron que no alcanza para cubrir la pérdida real del poder adquisitivo.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, afirmó que la compensación “sólo cubre el desfase entre julio y octubre”, pero que el deterioro salarial del año es mucho mayor.

“Es insuficiente porque se está cubriendo el desfasaje de julio a octubre., cuando en verdad lo que debería cubrirse en primer lugar es lo que se perdió durante el año”, dijo.

Según los cálculos del gremio, la pérdida acumulada en 2025 es del 7,7 %. Asimismo, Alonso sostuvo: “Desde el 4 de enero de 2024 hasta la fecha, tenemos un 30,97 % de pérdida salarial. El gobierno lo que compensa es un 3,8”.

El dirigente también cuestionó que parte del incremento se otorgue como suma no remunerativa. “Es en negro, no va ni a la obra social, ni a la caja de jubilaciones. No va a los jubilados”, afirmó, y remarcó que ese sector recién percibirá la actualización “cuando se esté festejando carnaval”.

>>Leer más: El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Amsafe pide la reapertura de paritarias

Para Alonso, la medida no solo resulta insuficiente en términos económicos, sino que también vulnera los mecanismos de negociación. Señaló que la decisión se tomó sin convocatoria a paritaria, pese a la obligación legal de reabrir la discusión tras el rechazo gremial. “Hay un ámbito paritario, hay una ley que se tiene que cumplir. Y nuevamente el gobierno toma definiciones unilaterales”, sostuvo.

Además, advirtió que las sumas garantizadas “se absorben con futuros aumentos”, lo que —según explicó— transforma el refuerzo salarial en “una especie de préstamo que después se descuenta”.

El líder de Amsafé fue tajante respecto a que los salarios le están ganando a la inflación. “Creo que es una equivocación seguir insistiendo en eso. Es mentira. Venimos perdiendo ante la inflación”, expresó y agregó: "Un maestro tiene que vender prepizzas, cuidar personas mayores o niños porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”.

Por último, Alonso denunció que no hubo contactos del gobierno tras el rechazo gremial. “Un gobierno que habla muchísimo del diálogo y del consenso, lo que menos practica es el diálogo. Lo que practica es la imposición, políticas que implican ajuste”, concluyó.

Noticias relacionadas
La profilaxis PrEP se utiliza en VIH como parte de la estrategia de prevención combinada

Organizaciones advierten sobre el recorte en VIH: menos tratamientos, PrEP y preservativos

La cooperativa de Villa Gobernador Gálvez advierte que cortará la luz en barrios populares y el gobierno le pide “regularizar su situación”

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

unr: preinscripcion para las carreras de la facultad de ciencias del movimiento

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Varios cuidacoches fueron demorados durante Colectividades.

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Lo último

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Hubo otros dos tiroteos en barrio Triángulo y en Las Heras. Suman seis heridos, entre ellos la hermana del exjefe de la barra de Newell's
Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino
Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero
Policiales

Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada
La Ciudad

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ovación
Elecciones en Newells: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero
Ovación

Elecciones en Newell's: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero

Elecciones en Newells: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero

Elecciones en Newell's: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Policiales
Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

La Ciudad
Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada
La Ciudad

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Organizaciones advierten sobre el recorte en VIH: menos tratamientos, PrEP y preservativos

Organizaciones advierten sobre el recorte en VIH: menos tratamientos, PrEP y preservativos

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados