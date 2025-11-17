Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Además, hay otras tres personas heridas en el Hospital Roque Sáenz Peña. El hijo de Ariel "El Viejo" Cantero ya había sido atacado hace menos de un mes.

Minutos antes de las 15, el hospital Roque Sáenz Peña recibió cuatro heridos con arma de fuego. Entre los pacientes se encuentra Dylan Cantero , el hijo de Ariel “El Viejo” Cantero , fundador de Los Monos, que en las primeras horas de la tarde fue baleado en pasaje 512 y Caña de Ambar , la misma intersección donde hace menos de un mes también fue atacado.

El parte policial indicó que los agentes trasladaron a Cantero , y las otras tres víctimas de los tiratiros, hacia el nosocomio de avenida Nuestra Señora del Rosario al 700.

Ya en el hospital de la zona sur, Dylan Cantero fue diagnosticado con dos heridas de arma de fuego en el abdomen, aunque se desconoce su estado de salud y el de los otros tres heridos.

La policía preservó el pasaje donde fue el ataque y donde se encontraba Cantero, que según testigos era la vivienda de una de sus hermanas. Los uniformados realizaron las tareas pertinentes para hacerse con pruebas del ataque.

La primera balacera

Dylan Cantero, uno de los referentes de la nueva generación del clan Cantero e hijo del fundador de Los Monos, había sido baleado el 15 de octubre en horas de la tarde en barrio La Granada de Rosario, un ataque similar al perpetuado este lunes. El joven había recibido un disparo en una pierna y fue trasladado por sus propios medios al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde había sido internado fuera de peligro.

El ataque de ese 15 de octubre había ocurrido alrededor de las 18.10 en la esquina de Pasaje 512 y Caña de Ámbar. De acuerdo con el parte oficial del primer ataque, cuatro hombres a bordo de un auto blanco abrieron fuego contra la víctima y luego huyeron. En el lugar, los investigadores habían hallado rastros de sangre, dos plomos sobre la calzada y varios impactos de bala en una vivienda cercana.

A este ataque le sucedió una balacera al Heca, a pesar de que Dylan Cantero ya había abandonado el hospital. Las balas lanzadas por los tiratiros impactaron de lleno en la fachada del lugar sin provocar heridos. Testigos indicaron que el hecho se dio alrededor de las 17.30 del jueves 16 de octubre y que los agresores escaparon a bordo de una motocicleta por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE).

Antecedentes de Dylan Cantero

Dylan Cantero fue condenado en un procedimiento abreviado a tres años de prisión como miembro de una asociación ilícita, al ser considerado parte de una estructura vinculada a la histórica banda de Los Monos. Es hijo de Ariel “Viejo” Cantero, uno de los fundadores del grupo narcocriminal que operó en la zona sur, y Celestina Contreras. Hace unos meses terminó de cumplir la condena.

El joven había sido aprehendido en distintas ocasiones cuando era menor de edad, por causas vinculadas al porte ilegal de armas y tenencia de dinero en efectivo, y fue detenido nuevamente tras cumplir 18 años, en el marco de una investigación de la fiscal Marisol Fabbro sobre un desprendimiento de la organización encabezado por Luciano “Lucho” Cantero y Lorena Verdún.