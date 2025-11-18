Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

El intendente de esa ciudad se refirió al posible desembarco canalla en la localidad vecina y confesó que hubo encuentros con el presidente Gonzalo Belloso

Roly Santacroce, intendente de Funes , habló sobre el posible desembarco de Rosario Central en la localidad vecina y especuló con que Newell's siga el camino de su eterno rival , para así tener a ambos bandos del clásico rosarino en su ciudad. No obstante, fue cauteloso con los detalles sobre su reunión con el mandatario canalla.

Durante una entrevista con La Red Rosario, a Santacroce le consultaron sobre su encuentro con Gonzalo Belloso y confesó que se juntó “en varias oportunidades con el presidente de Rosario Central” , aunque no reveló detalles sobre las conversaciones.

“Funes está creciendo muchísimo. Me encantaría que Newell's y Central tengan una sede que esté acá en la ciudad, a cualquiera le gustaría” , remarcó el intendente en relación a los equipos rosarinos.

Luego de que se conocieran las versiones sobre el posible desembarco del Canalla en Funes, con el objetivo de obtener un predio en esa ciudad, Santacroce confesó que avanzaron las charlas con Belloso , por lo que aseguró que hablaron sobre “diferentes tipos de puntos”.

“Hay un proyecto que ojalá siga adelante y podamos tener la posibilidad de tener semejante institución deportiva, una de las más importantes del interior de la Argentina”, afirmó el intendente funense. A su vez, para evitar revelar mayores detalles, agregó: “Lo tenemos a Di María viviendo acá y en unos días viene Messi”.

La pretemporada del equipo de Messi en Funes

“En enero va a estar haciendo la pretemporada en Funes el Leones”, sostuvo Santacroce sobre el club presidido por Matías Messi, hermano del astro argentino, que disputará la Primera C en la temporada 2026 tras recibir la afiliación a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La institución nació en el 2015 y actualmente disputa la Liga Rosarina de Fútbol, cuenta con un predio ubicado en la comuna de Alvear. El conjunto de la familia Messi ya puso primera en su preparación para afrontar el fútbol profesional el próximo año.

Para disputar la competición profesional del año que viene, Leones FC hará de local en el Estadio Único de San Nicolás, a 70 kilómetros de Rosario.