Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la Primera C

El fútbol del ascenso de la Asociación Rosarina de Fútbol tuvo un fin de semana emotivo, con tres clubes que se robaron la atención en los torneos de Primera B y C: Mitre de Pérez , El Torito y Bancario .

En la segunda categoría, Mitre de Pérez y El Torito finalizaron en la primera posición y deberán jugarán un desempate por el título, pero lo más importante es que se quedaron con las dos plazas en juego para ascender a la A. Por su parte, Bancario, de gran temporada, se llevó el título en la tercera categoría.

En la Primera B, Defensores de Funes, dirigido por Fabián Belén, llegó a la última fecha como líder con 25 puntos, mientras que Mitre contaba con 23. Mismo puntaje que El Torito, que recibía al colista de la Zona Campeonato, General Paz. Por lo tanto, los escoltas debían ganar para celebrar y lo hicieron. Y ahora deberán jugarán una final para determinar el campeón

La ciudad de Pérez volverá a tener un equipo en el fútbol grande. En el centenario de Mitre (fundado el 11 de noviembre del 1925), el equipo de Antonio Previtti derrotó a Defensores de Funes por 1 a 0 y retornará a la Primera A tras seis temporada. Para el conjunto de Funes fue un duro golpe, porque perdió la primera posición y el ascenso.

La ciudad de Pérez vibró con Mitre

Los perecinos, desde muy temprano, coparon las instalaciones de los azules, le dieron un recibimiento impresionante al equipo del Tano Previtti y armaron su propia fiesta. Una vez concluido el partido, el festejo se prolongó hasta altas horas de la noche.

Ezequiel Previtti y el gol del ascenso

De movida, el dueño de casa lo ganaba con un golazo de tiro libre de Ezequiel Previtti. El reloj marcaba 3’. Apenas 2’ después, los funenses tuvieron la posibilidad de igualar por intermedio de un tiro penal. Pero Adrián Benítez reventó el travesaño. Y con esa chance desperdiciada se terminaría el sueño de ascenso, aunque todavía quedaba mucho por delante.

El trámite en líneas general fue parejo. El local contó con tres ocasiones para liquidarlo, pero sus delanteros fallaron en la puntada final. Pese a la falta de puntería, el elenco comandado por Previtti se alzó con el ascenso.

Ezequiel “Chimpa” Previtti, futbolista de Mitre y surgido en Pablo VI, vivió la jornada de manera especial. “Fue un fin de semana espléndido e histórico. Primero Pablo VI logró el cuarto título en la Rosarina y un día después Mitre el ascenso a la Primera A”, dijo el goleador y figura de los perecinos.

El Torito 2025 La zona norte de fiesta. El Torito volverá a jugar en la Primera A luego de 25 años. Goleó General Paz por 6 a 0.

El Torito subió luego de 25 años

En la zona norte también hubo fiesta porque El Torito goleó a General Paz 6 a 0, se llevó el otro ascenso de la Primera B y en el 2026, de la mano de Daniel Paolini, volverá a jugar en el fútbol de élite de la Rosarina.

Los dueños de casa fueron superiores desde el inicio y la lluvia de goles llegó por intermedio de Diego Fernández, Kevin Nicolini y de Yair Carrizo, autor nada menos que de 4 tantos. Con el final del partido, toda la barriada festejó el histórico ascenso a la A.

Daniel Paolini y Victor Amaya, los técnicos de los ascensos

El Naranja de avenida de los Granaderos y Baigorria jugará por segunda vez en la historia en Primera A, a días de que se cumplan 25 años, el jueves 20 de noviembre, de aquel recordado ascenso que logró, bajo la conducción de Víctor “Betún” Amaya, en la vieja cancha de Sparta.

“Es un premio al sacrificio y a la dedicación del plantel durante la temporada. Fue un año muy duro y en el final del torneo pudimos meter varios triunfos consecutivos y así logramos al ansiado ascenso a la Primera A”, dijo Daniel Paolini, entrenador de los naranjas.

Bancario 2025 El mejor de la tercera categoría. Bancario ya había conseguido el ascenso y el fin de semana lo cerró con la coronación en la Primera C.

Bancario: goleada y vuelta olímpica

Bancario ya se había asegurado el ascenso a la Primera B de la Rosarina, pero este domingo fue el campeón de la C. Todo gracias a la goleada por 10 a 1 ante Jorgito Juniors .

El equipo celeste de la costa, dirigido por Fabio Pérez, demostró ser el mejor equipo de la tercera categoría y a 5 fechas del finalizar el torneo se llevo el título de la C.