Franco Colapinto confesó un sueño que lo desvela como piloto de la Fórmula 1

El argentino, confirmado por la escudería Alpine para la próxima temporada, habló en Brasil sobre un anhelo muy personal: "Sería un sueño hecho realidad"

15 de noviembre 2025 · 17:49hs
Franco Colapinto: "Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina".

Franco Colapinto atraviesa días más tranquilos. El piloto argentino ya tiene la confirmación de que en 2026 seguirá corriendo para Alpine y por lo tanto continuará en la Fórmula 1. Su objetivo ahora es terminar las carreras que faltan para, entonces sí, pensar en lo que viene en la próxima temporada.

La confirmación de su continuidad en la Fórmula 1 llegó finalmente en Brasil, antes del Gran Premio de ese país en el circuito de Interlagos, en San Pablo. Colapinto lo sabía desde un tiempo antes, pero recién allí el anuncio se hizo oficial.

Ahora, mientras se prepara para el Gran Premio de Las Vegas, que se correrá el próximo fin de semana, el piloto nacido en Pilar tiene tiempo para pensar en otros temas. Y uno de ellos es la posibilidad de correr algún día en Argentina.

La confesión de Franco Colapinto

De hecho, Colapinto le confesó en Brasil a un grupo de periodistas argentinos la magnitud que tendría para él correr en su país. "Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina y correr con toda la gente alentándome allá", dijo.

Además, le metió presión a la categoría para que traiga la carrera al país. "Creo que la Fórmula 1 no se da cuenta de lo que sería eso todavía y no tiene dimensión", dijo. Y remató, para que no quedaran dudas: "En lo personal, sería un sueño hecho realidad".

Leer más: A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

El argentino intentará cerrar el año de la mejor manera posible, sumando experiencia y buscando llegar al nuevo año con ritmo y confianza, además de prepararse para su primera temporada completa en la Máxima.

Ahora correrá en Las Vegas

Su próxima parada será Las Vegas, donde correrá su última carrera del año en el continente americano. Allí tuvo un durísimo choque en 2024 con Williams, cuando encaraba el tramo final de una vuelta de clasificación que lo metía en la Q3, que lo condenó para el cierre de la temporada.

El Gran Premio de Las Vegas se disputará desde el jueves 20 al domingo 23 de noviembre. La jornada comenzará con la primera práctica el jueves a la noche, mientras que la segunda llegará unas horas más tarde en la madrugada del viernes. Ese mismo día, pero a la noche siguiente, será el turno de la tercera práctica libre. y luego la clasificación.

