Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Un joven de 26 años fue detenido a la noche con un machete y un cuchillo tras un ataque violento en la casa de la denunciante

La persecución policial concluyó con el secuestro del auto en Avellaneda y Amazonas.

Una denuncia sobre daños en contexto de violencia de género provocó este lunes una persecución policial en el barrio Alvear . De acuerdo a la versión preliminar, la expareja de una joven chocó contra el portón de su casa a propósito e intentó escapar cuando su familia llamó a la policía.

El operativo comenzó a la noche y concluyó a casi diez cuadras del inmueble, donde el conductor de 29 años quedó bajo arresto después de una agresión inusitada. Antes de la colisión, quienes viven en la casa escucharon gritos y golpes mientras el presunto agresor intentaba ingresar , aunque finalmente no lo logró.

Según fuentes oficiales, Agustín P. tenía un machete y un cuchillo dentro del coche en el que había huido desde Santa Isabel al 3400 . La evidencia fue hallada cuando inspeccionaron su coche. Más tarde, una muchacha de 31 años lo acusó por amenazas de muerte por el vínculo personal que tuvieron.

Agentes del Comando Radioeléctrico empezaron a seguir al automovilista alrededor de las 21.40 porque una mujer que vive en la casa empezó a pedir ayuda y señalarlo mientras se alejaba hacia el sur desde el domicilio. La persecución finalizó en la esquina de bulevar Avellaneda y Amazonas.

El primer testimonio que recogieron las fuerzas de seguridad provinciales indica que el conductor había arrojado piedras contra la vivienda mientras gritaba el nombre de otro hombre. En ese momento empezó a blandir el machete de 60 centímetros que luego hallaron los policías a bordo del coche.

En segunda instancia, Agustín P. se subió a su Volkswagen Senda y avanzó contra el portón. El choque provocó daños sobre otro vehículo estacionado dentro del inmueble.

Mientras los investigadores revisaban la propiedad, la expareja del detenido llegó al lugar y contó que había recibido amenazas de muerte por teléfono. Todo ocurrió antes de que el sospechoso fuera a tocar timbre e intentara ingresar por la fuerza.

Tras la huida fallida, la policía secuestró el coche junto con los documentos personales y el celular del conductor. La evidencia quedó a disposición de la Justicia provincial y el muchacho fue trasladado a la comisaría 21ª para continuar con la pesquisa.