La Capital | Policiales | Persecución

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Un joven de 26 años fue detenido a la noche con un machete y un cuchillo tras un ataque violento en la casa de la denunciante

18 de noviembre 2025 · 08:48hs
La persecución policial concluyó con el secuestro del auto en Avellaneda y Amazonas.

Foto: Policía de Santa Fe.

La persecución policial concluyó con el secuestro del auto en Avellaneda y Amazonas.

Una denuncia sobre daños en contexto de violencia de género provocó este lunes una persecución policial en el barrio Alvear. De acuerdo a la versión preliminar, la expareja de una joven chocó contra el portón de su casa a propósito e intentó escapar cuando su familia llamó a la policía.

El operativo comenzó a la noche y concluyó a casi diez cuadras del inmueble, donde el conductor de 29 años quedó bajo arresto después de una agresión inusitada. Antes de la colisión, quienes viven en la casa escucharon gritos y golpes mientras el presunto agresor intentaba ingresar, aunque finalmente no lo logró.

Según fuentes oficiales, Agustín P. tenía un machete y un cuchillo dentro del coche en el que había huido desde Santa Isabel al 3400. La evidencia fue hallada cuando inspeccionaron su coche. Más tarde, una muchacha de 31 años lo acusó por amenazas de muerte por el vínculo personal que tuvieron.

Choque, piedrazos y persecución en barrio Alvear

Agentes del Comando Radioeléctrico empezaron a seguir al automovilista alrededor de las 21.40 porque una mujer que vive en la casa empezó a pedir ayuda y señalarlo mientras se alejaba hacia el sur desde el domicilio. La persecución finalizó en la esquina de bulevar Avellaneda y Amazonas.

El primer testimonio que recogieron las fuerzas de seguridad provinciales indica que el conductor había arrojado piedras contra la vivienda mientras gritaba el nombre de otro hombre. En ese momento empezó a blandir el machete de 60 centímetros que luego hallaron los policías a bordo del coche.

>> Leer más: Denunció que su expareja la encerró durante cuatro días en una casa de la zona sur

En segunda instancia, Agustín P. se subió a su Volkswagen Senda y avanzó contra el portón. El choque provocó daños sobre otro vehículo estacionado dentro del inmueble.

Mientras los investigadores revisaban la propiedad, la expareja del detenido llegó al lugar y contó que había recibido amenazas de muerte por teléfono. Todo ocurrió antes de que el sospechoso fuera a tocar timbre e intentara ingresar por la fuerza.

Tras la huida fallida, la policía secuestró el coche junto con los documentos personales y el celular del conductor. La evidencia quedó a disposición de la Justicia provincial y el muchacho fue trasladado a la comisaría 21ª para continuar con la pesquisa.

Noticias relacionadas
Efectivos policiales custodian el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez donde está internado Dylan Cantero

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfirguración de liderazgos de bandas"

ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

finalmente, la madre de cecilia strzyzowski recibira las cenizas de su hija

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

tras los tiros a dylan cantero atacaron a la hermana de pimpi camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Lo último

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Llega la 3º edición del festival En Obra, para construir el primer teatro de Echesortu

Llega la 3º edición del festival En Obra, para construir el primer teatro de Echesortu

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Este martes habrá una reunión en el Concejo Municipal para acordar protocolos sobre seguridad en el uso recreativo del río Paraná

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino
La Ciudad

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero
Policiales

Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron
La Ciudad

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ovación
Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Bernardi está a disposición de Newells y ninguna agrupación política lo descartó

Bernardi está a disposición de Newell's y ninguna agrupación política lo descartó

Ignacio Dogliani: Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo

Ignacio Dogliani: "Habíamos hecho un buen trabajo, pero había que coronarlo"

Policiales
Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja
Policiales

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

La Ciudad
Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Clubes náuticos y guarderías apoyan los controles de alcoholemia para navegantes

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos celebraron

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados