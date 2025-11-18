Volvió Billetera Santa Fe: qué es, cómo funciona y cómo se hace el reintegro

El programa provincial busca reactivar su uso duplicando la devolución máxima a $20.000 con Banco Santa Fe y reabre la pregunta sobre su funcionamiento

Luego de su boom en el 2021 , el programa Billetera Santa Fe renovó sus beneficios con importantes reintegros, especialmente en supermercados de Rosario y otras localidades del sur de la provincia. El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe anunció una actualización del tope de devolución mensua l, buscando reactivar el uso de la billetera virtual entre los santafesinos.

El programa Billetera Santa Fe es una iniciativa del gobierno provincial diseñada para incentivar la demanda de bienes y servicios. Esto se logra mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a los consumidores finales por las compras que realicen en los comercios adheridos de la provincia. El secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, detalló que el costo del reintegro se divide en partes iguales entre los comercios y la entidad financiera

El nuevo acuerdo establece un tope de devolución mensual de diez mil pesos en los comercios adheridos. Este monto máximo por persona puede duplicarse cuando las compras se realizan utilizando tarjetas de crédito del Banco Santa Fe, p ermitiendo a los usuarios recuperar hasta veinte mil pesos con esta modalidad de pago.

Si bien la billetera virtual tuvo un gran auge en 2021, el reciente anuncio del Ministerio de Desarrollo Productivo reactivó las descargas y el uso de la plataforma. Con este relanzamiento, los santafesinos vuelven a preguntarse sobre los aspectos prácticos de los servicios, como la instalación de la aplicación, la realización de transferencias y pagos y la identificación de los locales que están adheridos a la red.

A continuación, una guía completa sobre la Billetera Santa Fe.

Cómo se hace el reintegro de Billetera Santa Fe

La plataforma de Pluspagos devuelve hasta 10.000 pesos mensuales de las compras con código QR en locales de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar). De momento, la promoción no incluye a las cadenas nacionales que operan en la ciudad.

Cualquier pago con tarjeta de débito o dinero en la cuenta de la aplicación permite acceder al reintegro del 20 por ciento. Si se utiliza la tarjeta de crédito del Banco Santa Fe, el monto se duplica y el límite máximo asciende a $ 20.000.

Rezzoaglio sostuvo que la nueva versión de la plataforma "es muy versátil". Entre otras nnovedades,indicó que la empresa paga intereses por la plata depositada, al igual que otras entidades financieras que ofrecen este tipo de servicios para teléfonos celulares.

"Con la territorialidad y conocimiento que tiene la gente, Billetera Santa Fe no podía perder la posibilidad de acceder a un mundo cada vez más grande", señaló el funcionario. Así adelantó que hay chances de cerrar el mismo acuerdo en la capital provincial. Mientras tanto, en Rosario ya se pueden hacer compras con el beneficio ampliado.

Cómo reinstalar Billetera Santa Fe

Quienes ya usaron la aplicación en alguna oportunidad deben volver a instalarla en su celular. Luego de la descarga, hay que ingresar con el número de documento y la contraseña. Después de esta acción es necesario generar una nueva clave para acceder al servicio.

Una vez que la aplicación está habilitada, se pueden hacer compras con tarjetas de débito y crédito de distintas entidades financieras. Además, es posible utilizar el dinero de cuenta remunerada, que genera intereses diarios.

Antes del relanzamiento, Billetera Santa Fe sólo ofrecía un reintegro mensual máximo de 4.000 pesos y el doble de este monto para compras con tarjetas de crédito del agente financiero de la provincia. En vísperas de las fiestas de fin de año, el gobierno decidió impulsar una actualización del servicio sin subsidios y elevar a $ 10.000 el tope de devolución en 51 locales pertenecientes a Casar en Rosario y la región.

Cómo registrarse en Billetera Santa Fe

Quienes nunca instalaron la aaplicacióndeben registrarse en la plataforma. Para ello, se debe ingresar a la app, otorgar permisos y pulsar, en la pantalla principal, sobre “Registrarse”. Allí se pedirá al usuario el nombre y apellido, su género, un número de teléfono al cual la app enviará un código con cuatro dígitos que deberán ser ingresados y un mail de contacto.

Tras esos pasos, se debe crear una contraseña para la cuenta de Billetera Santa Fe, la cual debe tener más de 6 caracteres y, entre ellos, al menos una mayúscula y un número. Luego de esto, la app solicitará un número de Santa Fe Servicios de referencia, aunque es un paso que se puede omitir pulsando “Siguiente”.

Para concluir, Billetera Santa Fe pedirá permiso para utilizar la cámara del celular para que el usuario pueda escanear el código de barras del DNI, además de sacar una foto del frente y dorso del mismo, y enviar dos selfies para autentificar la identidad del usuario: una común y otra haciendo un gesto.

Cómo transferir dinero a Billetera Santa Fe

Antes de ir a un comercio, se deben cargar fondos en la cuenta. Para transferir dinero a Billetera Santa Fe se debe cargar saldo con una tarjeta de débito de cualquier banco o acudir a un local de Santa Fe Servicios para hacer la transacción (transfiriendo desde una cuenta bancaria u otra billetera virtual).

Para transferir dinero desde el celular a Billetera Santa Fe, el usuario debe ingresar a la aplicación, pulsar en "Cómo cargar", copiar la CVU (Clave Virtual Unificada) que otorga Plus Pagos y entrar a su homebanking para hacer una transferencia a esa clave, que estará a nombre de la persona titular de la cuenta de Billetera Santa Fe.

Cómo funciona Billetera Santa Fe

Una vez en el comercio y cuando el usuario ya efectuó la compra, debe avisar que va a pagar con Billetera Santa Fe. Tras ello, abrir la aplicación en el teléfono, ingresar a la app con el usuario y contraseña creados, elegir la opción “Pagar con QR”, acercar la cámara del celular al código QR que debe exhibir el comercio, ingresar el monto total de la compra y, por último, pagar con el saldo virtual transferido o que se fue acumulando por el uso de Billetera Santa Fe, o con la tarjeta de débito o crédito que esté adherida a la aplicación.

Qué días funciona Billetera Santa Fe

Billetera Santa Fe funciona todos los días en los rubros de alimentos, farmacias, bares, restaurantes y turismo; y lunes, martes y miércoles en el resto de los rubros adheridos.

Cómo extraer dinero de Billetera Santa Fe

En caso que el usuario quiera extraer los fondos que tenga en la cuenta de Billetera Santa Fe, debe ingresar a la aplicación y enviar el monto que desee, de nuevo, hacia su propia cuenta. Para ello debe pulsar "Enviar dinero", y agregar como destinataria a la cuenta a la que desea transferir el dinero.

Dónde reclamar por Billetera Santa Fe

Para reclamar por Billetera Santa Fe, el usuario puede enviar un mail a [email protected], comunicarse por WhatsApp al +54 341 617-0678 o llamar por teléfono a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión de la provincia, al 0800-777-0801, de lunes a viernes, de 8 a 18.

Qué rubros entran en Billetera Santa Fe

Al principio, Billetera Santa Fe sumó comercios de rubros esenciales, como supermercados y farmacias. A medida que se fueron sumando usuarios, esto se extendió a indumentaria y calzados, jugueterías, bares, restaurantes, perfumerías, casas de electrodomésticos, turismo, colchonerías, marroquinerías, bazares, mueblerías y comercios de venta de artículos de limpieza.

Qué debe hacer un comercio para adherirse a Billetera Santa Fe

En primer lugar, un comercio que busque adherirse a Billetera Santa Fe debe registrarse en la web del Banco Santa Fe, obteniendo una cuenta o vinculando la existente.

Tras ese registro, el comerciante recibirá un mail de bienvenida que lo habilitará para acceder a los sistemas de cobros con código QR llamado “Plus cobros”. Una vez ingresado en el sistema, deberá cambiar su contraseña y tendrá acceso a todas las funcionalidades.

Luego de estos pasos, el comercio podrá cobrar con Billetera Santa Fe mostrando el código QR en la app, imprimiendo o integrando con su sistema la lectura del código de barras ante cada compra.

