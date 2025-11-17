La Capital | Ovación | Fútbol Playa

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina ante River Plate

Los canallas se coronaron en el fútbol playa ante River en Rosario, en una gran final de la Liga Argentina. Central sumó otro título en la especialidad

17 de noviembre 2025 · 22:57hs
Los dueños de la arena. Central se coronó en una gran final en Rosario ante River Plate. El fútbol playa es canalla.

Los dueños de la arena. Central se coronó en una gran final en Rosario ante River Plate. El fútbol playa es canalla.

Central sumó otro título en este 2025 del fútbol playa masculino, ahora el de la Liga Argentina. Todo gracias al triunfo sobre River por 5 a 3 en la apretada final disputada en Rosario. Antes, se había consagrado en el Torneo Federal, también en esta ciudad.

El fútbol playa canalla mostró siempre una gran jerarquía, desde que participó regularmente en los torneos organizados por la AFA y hasta en el plano internacional, cuando cayó en la final de la Copa Libertadores ante Vasco Da Gama.

Pero los altos costos de participar en los torneos regulares de la AFA, hicieron que Central desistiera de participar y, junto a otros equipos también muy importantes, se juntaron para jugar un campeonato de menores gastos, como la Liga Argentina.

El Torneo Federal y ahora la Liga Argentina

Previamente, este año Central jugó y se coronó en el Torneo Federal que se jugó en el balneario La Floridad, y ahora la final se disputó en la cancha del Caribe Canalla, con triunfo por 5 a 3.

El goleador de la final fue Darío Quiles con tres goles, seguido por Hernán Ojeda y Emilio Rigotti con uno.

El plantel canalla estuvo compuesto por Lucas Acciari, Mauricio Alvarez, Luka Arteta, Juan Pablo Brunet, Federico Chieu, Giordano Citta, Joaquín Colaza, Jairo Gauna, Manuel González, Pablo Guacci, Javier Mastroberardino, Mateo Mendoza, Víctor Morel, Joel Ojeda, Facundo Oroño, Darío Quiles, Emilio Rigotti, Ignacio Rojas, Franco Suárez, Claudio Urruti, Francisco Valenciano y Valentino Verona. El entrenador fue Andrés Arteta.

