La Capital | La Región | licencia

Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha

El caso ocurrió a la altura de la localidad santafesina de Susana. El conductor admitió que compró el carné por redes sociales

18 de noviembre 2025 · 11:47hs
Seguridad Vial advirtió que conducir con una licencia falsificada es un delito penal.

Seguridad Vial advirtió que conducir con una licencia falsificada es un delito penal.

Un operativo de control de tránsito realizado días atrás sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Susana, sirvió como disparador para una contundente advertencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): circular con una licencia de conducir falsa o adulterada es un delito penal.

El caso que generó la alerta involucró a un camionero que intentó eludir el control de los agentes con una licencia trucha. El episodio ocurrió a la altura de Susana, una comuna ubicada al sur de Rafaela y a unos 105 kilómetros al oeste de la capital provincial. Según trascendió, el conductor tiene 45 años y es oriundo de la localidad cordobesa de Brinkmann.

Por orden de la fiscal a cargo del caso, el vehículo fue retenido de forma preventiva hasta que otro chofer habilitado se presentó para continuar el viaje. Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó que el hombre no tenía licencia registrada en el sistema Renaper.

Según los inspectores, el documento carecía de hologramas y presentaba claros signos de falsificación. Puesto en evidencia, el chofer del camión reconoció haber adquirido la licencia por intermedio de redes sociales.

rutas (1)

Licencia trucha: un delito penal

Desde la ANSV destacaron que esta conducta, tipificada como uso de documento público falso, expone a los infractores a severas consecuencias que trascienden la multa de tránsito:

  • Causa Penal: se inicia un procedimiento judicial por adulteración o uso de documento público falso.

  • Multas elevadas: las sanciones económicas pueden ser altas, alcanzando los $1.700.000 en la provincia de Buenos Aires.

  • Retención vehicular: el vehículo es retenido de manera inmediata hasta que un conductor alternativo y habilitado pueda continuar la marcha.

La ley nacional de tránsito (24.449) exige que todo conductor esté debidamente habilitado y porte la licencia correspondiente. Su incumplimiento se considera una falta grave y prohíbe la continuidad de la circulación.

Embed

Cómo se detecta una licencia trucha

Durante los controles, los agentes de la ANSV utilizan herramientas y sistemas para verificar la autenticidad de los documentos

  • Verificación del plástico: se buscan irregularidades físicas, como la ausencia de tinta UV visible solo bajo luz ultravioleta, o inconsistencias en los datos impresos.

  • Consulta al sistema nacional: ante cualquier duda, se verifica en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (Sinalic) si el conductor posee efectivamente la licencia, su vigencia y la coincidencia de los datos.

La ANSV recuerda que el carné original cuenta con múltiples medidas de seguridad, incluyendo un número de insumo único, tintas especiales y un código de seguridad individual, diseñados para frustrar cualquier intento de falsificación. Además es válida la presentación de la licencia digital a través de la aplicación Mi Argentina.

Noticias relacionadas
Lewandowski reivindicó los orígenes del movimiento y su capacidad histórica para transformar la vida de las mayorías.

Marcelo Lewandowski: "El peronismo nació escuchando al pueblo y dando respuestas concretas"

Las lluvias recientes demoraron el ritmo de obra, por lo que el plazo de finalización se extendió al 2 de enero, aunque se estima que los trabajos estarán prácticamente concluidos en diciembre. 

Avanza el bypass de cuencas en el canal Agataura, obra clave para el sur santafesino

Primeros trabajos en el CIC de barrio Mitre de San Lorenzo.

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Estas acciones reflejan una nueva forma de entender el rol del Estado local: un municipio que escucha, acompaña y genera oportunidades.

Empleados municipales promueven la cultura emprendedora en Granadero Baigorria

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Lo último

Atentos canallas: Central recibirá a Estudiantes este sábado en octavos de final

Atentos canallas: Central recibirá a Estudiantes este sábado en octavos de final

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

Noche sinfónico-metalera en homenaje al disco S&M de Metallica

Noche sinfónico-metalera en homenaje al disco "S&M" de Metallica

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Dos hombres y seis mujeres fueron denunciados tras el ingreso ilegal a la vivienda de un hombre al que habían demorado para identificarlo

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero fue sorprendido en la ruta circulando con una licencia de conducir trucha

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos
POLICIALES

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Ovación
A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1
Ovación

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

¿Se puede beneficiar Argentina? Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión

¿Se puede beneficiar Argentina? Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis por lesión

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

¿Y ahora? La Justicia desestimó la denuncia del árbitro de Gimnasia (J)-Madryn

Policiales
Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza reconfiguración de liderazgos

Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Persecución en barrio Alvear: estrelló su auto contra el portón y amenazó a su expareja

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

La Ciudad
Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, esta vez con un especial sobre Saint Exupery

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Video: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro de un auto

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Billetera Santa Fe regresa recargada: multiplica reintegro en supermercados y sube topes

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo
Economía

Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Economía

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Política

La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Policiales

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Ovación

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
Policiales

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
La Ciudad

UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
Informaicón General

Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba