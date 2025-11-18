La Capital | La Ciudad | paro

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

La medida de fuerza de los trabajadores afectará a las doce facultades y a las escuelas preuniversitarias. Los motivos, en esta nota

18 de noviembre 2025 · 13:20hs
Sin clases en la UNR por un paro de los trabajadores.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Sin clases en la UNR por un paro de los trabajadores.

Tras el paro docente de tres días de la semana pasada, las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) volverán a estar cerradas este miércoles. Esta vez, se trata de una medida de fuerza del gremio de los no docentes, que afecta a las doce facultades y a las escuelas preuniversitarias.

Es que los no docentes nucleados en la Federación Argentina Trabajadores de Universidades Nacionales (Fatun) lanzaron un paro nacional de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, para el miércoles 19 de noviembre. La huelga es en reclamo de la inmediata aplicación de la ley de financiamiento universitario.

“Sin ley de Financiamiento, no hay universidades. Sin universidades, no hay futuro”, subrayó la federación en un comunicado, en el que se estableció además una jornada de visibilización del conflicto para el jueves 20 de noviembre. A esta acción adhiere la Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (Apur) por lo que facultades y escuelas dependendientes de la UNR permanecerán cerradas.

Por la ley de financiamiento

El paro de los trabajadores no docentes fue aprobado por el plenario de secretarios generales, Consejo Directivo y Mesa Ejecutiva de la Fatun, donde recordaron que tras el rechazo parlamentario al veto presidencial del 2 de octubre, "el Poder Ejecutivo continúa evitando su aplicación, profundizando el ajuste que pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales".

“Desde la Fatun paramos porque creemos en la defensa de la educación pública en todo sentido, pero por sobre todas las cosas, creemos en que el futuro del país, es con más y mejores universidades, y para ello los presupuestos son el eslabón fundamental que todo gobierno de turno, debe garantizar”, indicó la entidad gremial.

Asimismo, se estableció como fecha para una nueva reunión para el día 2 de diciembre, donde se analizarán las acciones siguientes a tomar por la Fatun en caso de no obtener respuestas a sus reclamos.

La universidad a la Justicia

Al igual que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Fatun resolvió iniciar acciones judiciales para forzar la aplicación de la ley de financiamiento y coordinar medidas conjuntas con el Frente Sindical, el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El conflicto también hace hincapié en "la crítica situación salarial y económica de los trabajadores no docentes, agravada por la falta de actualización presupuestaria", señalaron mediante un comunicado.

