La Capital | La Ciudad | Santa Fe

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Se pagará la diferencia entre el índice inflacionario y lo acordado en paritarias, pero no habrá reapertura salarial que tiene acuerdo hasta fin de año

17 de noviembre 2025 · 12:42hs
El gobierno provincial corrige el desfasaje por la inflación a estatales pero no reabre paritarias

El gobierno provincial corrige el desfasaje por la inflación a estatales pero no reabre paritarias

El gobierno de Santa Fe definió una recomposición salarial para trabajadores estatales provinciales por el desfasaje entre los salarios y la inflación luego de conocerse una suba en el índice que mide productos y servicios. Lo que compondrá el gobierno será alrededor del 3,8%.

Con los datos de inflación sobre la mesa, el Ejecutivo decidió compensar la diferencia a quienes recibieron incrementos inferiores al 8,8% del período julio-octubre. A su vez, otorgará una suma fija de 30.000 pesos a los trabajadores que sí superaron ese porcentaje, con el objetivo de fortalecer los ingresos de los sectores con menor poder adquisitivo.

La compensación se hará efectiva en los haberes de noviembre, que también incluirán el 1% previsto para ese mes en el acuerdo semestral. De este modo, los salarios de noviembre tendrán un aumento total del 9,8% respecto de junio: el 8,8 % correspondiente a la inflación acumulada y el 1% ya estipulado. Para diciembre, el ajuste será del 10,8 % respecto de junio, al sumarse otro 1% previsto en la pauta salarial.

El aumento del gobierno provincial

Este lunes, funcionarios del Ejecutivo provincial mantuvieron conversaciones con los gremios de la administración central, conversaron acerca del desfasaje registrado hasta octubre y como saldarlo hasta fin de año. El aumento se liquidará con los salarios de noviembre y también impactará en los pasivos.

La medida que fue un compromiso público del gobierno, que se aplicó anteriormente en situaciones de la misma característica, busca corregir la diferencia entre los incrementos percibidos y el alza de precios acumulada entre julio y octubre, que alcanzó el 8,8%.

El gobierno santafesino destacó el diálogo con representantes de los trabajadores, para que ningún agente estatal perciba en noviembre un incremento inferior a 30.000 pesos en comparación con octubre, y que de julio a noviembre, ningún agente estatal habrá percibido menos de 100.000 pesos de incremento. Y en el tramo de enero a noviembre, ninguno habrá cobrado menos de 245.000 pesos.

olivares 2.jpeg
El ministro de Economía del gobierno provincial, Pablo Olivares, confirmó la recomposición

El ministro de Economía del gobierno provincial, Pablo Olivares, confirmó la recomposición

El viernes pasado, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) difundió la cifra oficial para Santa Fe y lo ubicó en el índice subió 2,7% por encima incluso que el del Indec a nivel nacional (2,3%). Esto generó análisis en el equipo económico santafesino que ya había adelantado que procedería a un incremento adicional para compensar la diferencia acumulada desde julio en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

>> Leer más: Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de "compensar" sueldos

En ese momento aclararon que no significa una revisión del decreto que contempla subas mensuales del 1% hasta diciembre. Es decir, no se rediscute la paritaria. "Vamos a compensar, eso es lo que ha dicho el gobernador Maximiliano Pullaro", enfatizó el el ministro de Economía, Pablo Olivares, hace unas semanas.

Además destacó la importancia de "cumplir con la palabra y sostener una conducta" frente a la solicitud formal del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) debido al atraso de los sueldos.

Noticias relacionadas
santa fe perdio 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de milei

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

La plataforma iServer tenía su base en Santa Fe

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones

El peso de la canasta básica. Las frutas aumentaron otra vez en octubre.

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %

El sistema de taxis tiene alrededor de 4.000 chapas, pero muchas están en caución.

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Ver comentarios

Las más leídas

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Lo último

Impactante video: evadió un control, lo persiguió la policía y terminó chocando

Impactante video: evadió un control, lo persiguió la policía y terminó chocando

Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Se pagará la diferencia entre el índice inflacionario y lo acordado en paritarias, pero no habrá reapertura salarial que tiene acuerdo hasta fin de año

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?
La Ciudad

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

En una hora y media se retiraron 5 contenedores de residuos de la ribera del Paraná
La Ciudad

En una hora y media se retiraron 5 contenedores de residuos de la ribera del Paraná

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?
La Ciudad

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Ovación
Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newells: Estoy feliz acá y tengo contrato

Por Hernán Cabrera
Ovación

Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newell's: "Estoy feliz acá y tengo contrato"

Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newells: Estoy feliz acá y tengo contrato

Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newell's: "Estoy feliz acá y tengo contrato"

Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: Sé que está acá conmigo

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: "Sé que está acá conmigo"

Policiales
Impactante video: evadió un control, lo persiguió la policía y terminó chocando
POLICIALES

Impactante video: evadió un control, lo persiguió la policía y terminó chocando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

La Ciudad
El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Investigan amenazas de golpes al nene encerrado por su madre en barrio Echesortu

Investigan amenazas de golpes al nene encerrado por su madre en barrio Echesortu

Boleto de colectivo en Rosario: impulsan una ampliación del pase libre para jubilados

Boleto de colectivo en Rosario: impulsan una ampliación del pase libre para jubilados

En una hora y media se retiraron 5 contenedores de residuos de la ribera del Paraná

En una hora y media se retiraron 5 contenedores de residuos de la ribera del Paraná

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta
El Mundo

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura
Ovación

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show
Zoom

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras
Economía

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos
Economia

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal
Información General

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump respira batalla cultural
Política

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha
Zoom

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: Voy por vos y por tu hermana
Política

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: "Voy por vos y por tu hermana"

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada
Información General

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo