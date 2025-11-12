El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"

Tras la confirmación del argentino para 2026, Steve Nielsen analizó su evolución y expresó que desea "darle un auto mucho mejor el año que viene"

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 durante 2026 de la mano de Alpine y el futuro parece prometedor, con el equipo enfocado en preparar el nuevo auto y aprovechar la llegada del motor Mercedes. En ese marco, Steve Nielsen, director de la escudería francesa, se refirió al progreso del argentino .

En una entrevista con el medio especializado Motorsport, Nielsen habló sobre el piloto argentino y confesó: “Ante todo, es una persona muy agradable para tener cerca . Es amable, abierto, honesto. Admite sus errores. Y creo que eso es realmente importante para cualquier piloto nuevo: ser abierto y trabajar con el equipo. Y Franco lo es”.

Con la permanencia de Colapinto en el proyecto ya asegurada, el británico destacó cómo logró evolucionar el piloto a bordo del A525 hasta alcanzar el nivel de Pierre Gasly, su compañero.

“Tuvo un comienzo difícil con nosotros. Creo que no mostró su verdadero nivel de inmediato. Tuvo unas cuantas carreras complicadas. Pero poco a poco fue alcanzando un nivel de rendimiento similar al de Pierre , que es una referencia conocida para nosotros. Y eso nos dio la confianza para mantenerlo ”, reveló Nielsen.

image (3).jpg Steve Nielsen asumió como director de Alpine en septiembre.

La elección de Franco Colapinto

Si bien el director señaló que “había otros pilotos” que podrían haber ocupado su lugar, “Franco tiene más de una temporada” de experiencia, ya que “tiene disputadas unas veinte y pico carreras ya, lo cual es importante”.

En la misma línea, sostuvo que “cualquier piloto nuevo que llega comete errores bastante similares al principio, y Franco ya ha pasado por muchos de esos. Así que ahora puede concentrarse realmente en el rendimiento, en trabajar con el equipo y en sacar lo mejor de sí mismo”.

Cabe destacar que la mejora del rendimiento de Colapinto, desde finales de julio, coincidió con el momento más complicado para Alpine, debido a que el equipo tomó la decisión de detener el desarrollo del monoplaza actual para enfocarse de lleno en el 2026, limitando las posibilidades para este año.

“Creo que Franco es una opción muy interesante para nosotros de cara al futuro. Y ojalá podamos darle un coche mucho mejor el año que viene para ver de verdad de lo que es capaz”, resaltó Nielsen.

El rol de Pierre Gasly

Por otro lado, el director británico valoró la función de Gasly, quien tiene contrato con Alpine al menos hasta 2028. “Tenemos suerte de contar con Pierre. Tiene mucha experiencia. Ha trabajado en otros equipos. Ha visto cómo se hacen las cosas de manera diferente”, afirmó.

“Cuando estás desarrollando un coche, trabajando con distintos sistemas y con pilotos jóvenes, es muy valioso contar con una referencia conocida, algo con lo que realmente puedas medir”, añadió, e indicó que la “referencia conocida” de Gasly les “resulta de gran ayuda para los ingenieros y todo el equipo, por lo que lo considera una “pieza clave”.

Finalmente, Nielsen concluyó: “Ambos pilotos son bastante mejores que el coche que les estamos dando en este momento. Pero estoy seguro de que, cuando les demos un coche mejor, Pierre en particular podrá liderar al equipo y alcanzar grandes cosas juntos, o eso esperamos”.