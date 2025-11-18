Torneo Clausura: Central recibirá a Estudiantes este domingo por los octavos de final Se definieron los días, horarios y estadios donde se jugarán los primeros mano a mano de los playoffs 18 de noviembre 2025 · 12:47hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Central recibirá a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura

Los octavos de final del Torneo Clausura arrancarán este fin de semana, con duelos de eliminación directa en el estadio del mejor clasificado. Central recibirá a Estudiantes en el Gigante de Arroyito y los hinchas canallas podrán presenciar el mano a mano desde las tribunas.

El partido entre Central y Estudiantes se disputará el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 17.30, con árbitro a confirmar.

Por otro lado, el rival del cruce entre el Canalla y el Pincha se definirá el día anterior, desde las 22 del sábado, con el encuentro entre Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Los cruces de octavos de final: días y horarios confirmados Sábado 22 de noviembre - Vélez Sarsfield (4ºB) vs Argentinos Juniors (5ºA) a las 20. - Central Córdoba (4ºA) vs San Lorenzo (5ºB) a las 22. Domingo 23 de noviembre - Rosario Central (1ºB) vs Estudiantes de La Plata (8ºA) a las 17.30. - Boca Juniors (1ºA) vs Talleres de Córdoba (8ºB) a las 20. Lunes 24 de noviembre - Deportivo Riestra (3ºB) vs Barracas Central (6ºA) a las 17. - Racing (3ºA) vs River Plate (6ºB) a las 19.30. - Unión (2ºA) vs Gimnasia de La Plata (7ºB) a las 22. Miércoles 26 de noviembre - Lanús (2ºB) vs Tigre (7ºA) a las 21.30. Octavos de final - Torneo Clausura