Torneo Clausura: Central recibirá a Estudiantes este domingo por los octavos de final

Se definieron los días, horarios y estadios donde se jugarán los primeros mano a mano de los playoffs

18 de noviembre 2025 · 12:47hs
Central recibirá a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura

Celina Mutti Lovera / La Capital

Central recibirá a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura

Los octavos de final del Torneo Clausura arrancarán este fin de semana, con duelos de eliminación directa en el estadio del mejor clasificado. Central recibirá a Estudiantes en el Gigante de Arroyito y los hinchas canallas podrán presenciar el mano a mano desde las tribunas.

El partido entre Central y Estudiantes se disputará el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 17.30, con árbitro a confirmar.

Por otro lado, el rival del cruce entre el Canalla y el Pincha se definirá el día anterior, desde las 22 del sábado, con el encuentro entre Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo en el Estadio Único Madre de Ciudades.

>> Leer más: Central: cómo le fue a Ariel Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Los cruces de octavos de final: días y horarios confirmados

Sábado 22 de noviembre

- Vélez Sarsfield (4ºB) vs Argentinos Juniors (5ºA) a las 20.

- Central Córdoba (4ºA) vs San Lorenzo (5ºB) a las 22.

Domingo 23 de noviembre

- Rosario Central (1ºB) vs Estudiantes de La Plata (8ºA) a las 17.30.

- Boca Juniors (1ºA) vs Talleres de Córdoba (8ºB) a las 20.

Lunes 24 de noviembre

- Deportivo Riestra (3ºB) vs Barracas Central (6ºA) a las 17.

- Racing (3ºA) vs River Plate (6ºB) a las 19.30.

- Unión (2ºA) vs Gimnasia de La Plata (7ºB) a las 22.

Miércoles 26 de noviembre

- Lanús (2ºB) vs Tigre (7ºA) a las 21.30.

Octavos de final - Torneo Clausura
Estudiantes, el rival de Central

Estudiantes y Newell's terminó último

Central clasificó primero de la zona B a los octavos de final y define siempre de local si sigue avanzando en el torneo Clausura.

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

Ariel Holan buscará coronar un año histórico de Central con un título.

Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

Tomás OConnor en acción, con Giovanni Cantizano y Juan Manuel Elordi a la expectativa en Independiente ante Central. Se vienen los octavos de final.

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

