Tres mil corredores en la primera edición del maratón Copa Santa Fe en Rosario

Los ganadores de la prueba de 10 kilómetros fueron la santafesina Julieta Isla y Lautaro Bruzzoni, de Puerto San Martín, en damas y caballeros, respectivamente

El maratón Copa Santa Fe tuvo largada y llegada frente al Monumento a la Bandera.

El maratón Copa Santa Fe tuvo su primera edición el fin de semana en Rosario, con la presencia de 3 mil corredores de la provincia y del país. La competencia incluyó dos recorridos, de 10 y 4 kilómetros, con largada y llegada frente al Monumento Nacional a la Bandera.

Julieta Isla, de la ciudad de Santa Fe, y Lautaro Bruzzoni, de Puerto General San Martín, fueron los ganadores de los 10 kilómetros , en damas y caballeros, respectivamente.

La Copa Santa Fe es un programa del gobierno provincial que integra diversas disciplinas deportivas y que a partir de esta ocasión incluyó al maratón.

Caballeros. 10 kilómetros: 1º) Lautaro Bruzzoni (Puerto San Martín), 2º) Daniel Oscar Penta (Rosario) y 3º) Carlos Johnson (Monte Vera).

Damas. 4 kilómetros: 1ª) Cristina Villarreal (Granadero Baigorria), 2ª) Valeria Mora (Rosario) y 3ª) María Solis (Rosario).

Caballeros. 4 kilómetros: 1º) Salvador Gorosito (Rosario), 2º) Genaro Pérez (San Nicolás) y 3º) Julián Zanardo (Santa Fe).

El maratón contó con el auspicio el Gobierno de Santa Fe, Lotería de Santa Fe y Quini 6. La fiscalización estuvo a cargo de la Asociación Rosarina de Atletismo y la coordinación general de Ecorace.