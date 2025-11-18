La Capital | Ovación | Copa Santa Fe

Tres mil corredores en la primera edición del maratón Copa Santa Fe en Rosario

Los ganadores de la prueba de 10 kilómetros fueron la santafesina Julieta Isla y Lautaro Bruzzoni, de Puerto San Martín, en damas y caballeros, respectivamente

18 de noviembre 2025 · 14:35hs
El maratón Copa Santa Fe tuvo largada y llegada frente al Monumento a la Bandera.

El maratón Copa Santa Fe tuvo largada y llegada frente al Monumento a la Bandera.

El maratón Copa Santa Fe tuvo su primera edición el fin de semana en Rosario, con la presencia de 3 mil corredores de la provincia y del país. La competencia incluyó dos recorridos, de 10 y 4 kilómetros, con largada y llegada frente al Monumento Nacional a la Bandera.

Julieta Isla, de la ciudad de Santa Fe, y Lautaro Bruzzoni, de Puerto General San Martín, fueron los ganadores de los 10 kilómetros, en damas y caballeros, respectivamente.

La Copa Santa Fe es un programa del gobierno provincial que integra diversas disciplinas deportivas y que a partir de esta ocasión incluyó al maratón.

Los podios de la Copa Santa Fe

Damas. 10 kilómetros: 1ª) Julieta Isla (Santa Fe), 2ª) Sofía Vicentín (Rosario) y 3ª) Kimey Ivana Giménez (Villa Constitución).

Caballeros. 10 kilómetros: 1º) Lautaro Bruzzoni (Puerto San Martín), 2º) Daniel Oscar Penta (Rosario) y 3º) Carlos Johnson (Monte Vera).

>> Leer más: Tras una remontada épica, Los Pumas consiguieron un histórico triunfo ante Escocia

Damas. 4 kilómetros: 1ª) Cristina Villarreal (Granadero Baigorria), 2ª) Valeria Mora (Rosario) y 3ª) María Solis (Rosario).

Caballeros. 4 kilómetros: 1º) Salvador Gorosito (Rosario), 2º) Genaro Pérez (San Nicolás) y 3º) Julián Zanardo (Santa Fe).

El maratón contó con el auspicio el Gobierno de Santa Fe, Lotería de Santa Fe y Quini 6. La fiscalización estuvo a cargo de la Asociación Rosarina de Atletismo y la coordinación general de Ecorace.

Cocoliso González en lo que puede haber sido su último partido con la camiseta de Newells.

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Donald Trump junto a Gianni Infantino en el Despacho Oval de la Casa Blanca. (Foto AP/Evan Vucci)

Trump lanzó el "Fifa Pass" para agilizar los trámites de visa para el Mundial 2026

Central recibirá a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura

Atentos canallas: Central recibirá a Estudiantes este domingo por los octavos de final

Franco Colapinto correrá el GP de Las Vegas este fin de semana.

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

