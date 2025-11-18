Tres mil corredores en la primera edición del maratón Copa Santa Fe en Rosario

La Ciudad
Fentanilo: el Colegio de Abogados y el Concejo ayudarán con las historias clínicas
La Ciudad
Feriado: ¿habrá clases en las escuelas de Rosario este viernes 21 de noviembre?
La Ciudad
Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad
¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad
Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
Ovación
Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026
Ovación
Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura
Economía
Reforma laboral: las voces de rechazo dominaron un debate en el Concejo
Economía
Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario
Economía
La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones
Política
La expresidenta Cristina Kirchner recibió a nueve economistas en su casa
Policiales
Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales
Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija
Ovación
Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C
Ovación
El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina
Policiales
Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris
La Ciudad
UNR: preinscripción para las carreras de la facultad de Ciencias del Movimiento
Informaicón General
Finde largo: el feriado del 20 de noviembre se corre al 24, pero ¿qué pasa el viernes?
La Ciudad
Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
Policiales
El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando