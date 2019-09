A charlar antes de ir por un delantero

Diego Cocca dejó en claro que no descarta sumar un jugador más ante la repentina y urgida venta de Maxi Lovera al fútbol griego. Por ese y otros temas más es que el entrenador se reunió ayer con su representante. En tanto, la dirigencia que preside Rodolfo Di Pollina espera charlar hoy con el DT para ver cuáles serán los pasos a seguir como consecuencia de la delicada situación financiera que vive la entidad auriazul. No obstante, no cierran la chance de incorporar una nueva cara, pese a que a la vez dejaron en claro que no será una misión tan simple como algunos puedan imaginar.

"Se analizará el tema pero no es fácil porque ya estamos en competencia. Sin embargo, hablaremos con el técnico mañana (hoy) o en su defecto pasado (mañana). Aunque no es fácil", le explicó anoche una alta fuente dirigencial a Ovación al ser consultada sobre si había realmente chances de sumar un nuevo pasajero al tren canalla.

Cautela por sobre todas las cosas es lo que envuelve a los directivos en torno a la posible búsqueda de otro atacante. "No garantizamos nada, salvo que aparezca alguna posibilidad", fue la frase que optaron desde la sede de calle Mitre al 800 para sintetizar la realidad auriazul. Resta saber qué es lo decidirá Cocca. Porque si bien apuntó a sumar un jugador más a la brevedad, también explicó que podría quedarse con lo que tiene a mano.