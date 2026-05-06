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Central-Independiente: las dos estadísticas que favorecen al entrenador del Rojo antes del duelo del domingo

El técnico del Rojo, Gustavo Quinteros, jugará su sexto partido contra Central y el tercero contra Jorge Almirón

6 de mayo 2026 · 18:58hs
Gustavo Quinteros tiene números positivos ante Central y también contra Jorge Almirón.

Gustavo Quinteros tiene números positivos ante Central y también contra Jorge Almirón.

El partido entre Central e Independiente por la ronda de octavos de final del torneo Apertura ya está a la vuelta de la esquina. Canallas y diablos rojos se enfrentarán el domingo a las 15 en el Gigante, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y Lucas Novelli en el VAR.

Central viene de igualar 1 a 1 con Tigre en Arroyito, mientras que el Rojo se despachó con una gran victoria por 2 a 1 ante San Lorenzo de visitante. El Canalla se clasificó cuarto en su zona e Independiente, quinto en la suya.

El domingo, el partido es a todo o nada. Serán 90 minutos en los que uno seguirá en la pelea por el título y el otro se volverá a casa. Si hiciera falta, se jugará un alargue. Y si aún así no hay un ganador, habrá penales.

Gustavo Quinteros, el DT de Independiente

Al Rojo lo dirige Gustavo Quinteros, quien tiene números a favor en sus enfrentamientos contra Central como entrenador. De hecho, el domingo jugará su sexto partido contra el Canalla en ese rol.

De los cinco partidos en los que ya enfrentó a Central, Quinteros acumula tres victorias, un empate y una derrota. La primera vez que jugó contra el equipo rosarino fue en 2019, cuando dirigía a Universidad Católica de Chile. Ambos equipos se enfrentaron por la Copa Libertadores: en Chile se impuso la "U" por 2 a 1 y en Rosario igualaron 1 a 1.

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Volvió a jugar contra los canallas ya como director técnico de Vélez, en 2024. Por la Copa de la Liga de ese año, se anotó un triunfo por 1 a 0 en Liniers, mientras que en Rosario el ganador fue Central y con un resultado contundente: 3 a 0.

La última vez que Quinteros enfrentó como técnico al equipo auriazul fue en el torneo Clausura 2025, con victoria para Independiente por 1 a 0 en Avellaneda.

Quinteros contra Jorge Almirón

La otra estadística que favorece a Quinteros es la que da cuenta de los enfrentamientos con Jorge Almirón, ambos en los roles de entrenadores de sus equipos. Jugaron en contra dos veces, ambas por la Copa Libertadores, en la época en que Quinteros dirigía a Emelec y Almirón a Lanús. En el sur del Gran Buenos Aires triunfó el equipo ecuatoriano por 1 a 0, mientras que en Guayaquil igualaron 1 a 1.

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