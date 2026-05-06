La reserva de Central sumó un nuevo empate, pero se mantiene en zona de clasificación

El equipo canalla igualó sin goles en Arroyo Seco frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y conserva un puesto de privilegio en su grupo. Acumula siete sin perder

Kevin Gutiérrez fue el capitán de Central en el empate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Central lo intentó como pudo, pero el objetivo de quedarse con los tres puntos quedó para otra oportunidad. La reserva canalla igualó sin goles en condición de local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata , por la 12ª fecha de la Copa Proyección . El empate igual le permite rescatar algunos elementos positivos.

El equipo que dirige Mario Pobersnik viene jugando con chicos cada vez más jóvenes y esto tiene que ver con que en las últimas semanas Jorge Almirón convocó a varios juveniles para el equipo de primera. Y no sólo eso, sino que algunos tuvieron la chance de debutar en la máxima categoría.

Además de eso, la igualdad contra el Lobo platense le permitió al menos sumar y de esa forma mantenerse entre los cuatro primeros de la zona A, que son los que clasificarán a los cuartos de final. El Canalla marcha en la tercera colocación con 20 puntos , los mismos que Racing (tiene mejor diferencia de gol) y dos menos que el líder Vélez. Lo esencial es que ese tercer puesto no podrá perderlo en esta fecha.

En tanto, con esta igualdad estiró a siete los partidos que lleva sin perder, con cuatro derrotas y tres empates.

Reserva2 Con esta igualdad, Central estiró a siete los partidos sin derrotas. El Canalla se mantiene en zona de clasificación. CARC Juveniles

En el equipo fueron titulares dos futbolistas que el pasado domingo actuaron en el Gigante de Arroyito frente a Tigre, ambos ingresando desde el banco. Son los casos de Leonardo Ríos, quien debutó, y Kevin Gutiérrez, de muy buen ingreso frente al Matador de Victoria.

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Los once de Central

Central formó ante Gimnasia con: Damián Fernández; Marco Vicente, Álvaro Güich, Asael Oviedo y Leonardo Ríos (ET Valentín Becerra); Kevin Gutiérrez y Joaquín Espina; Tomás Salteño (55' Bautista Cantero), Facundo Piozzi (55' Ciro Armoa) y Paulo Bustos (71' Leonel Antúnez); Thiago Ponce (84' Oliverio Taglialegne).

En el banco quedaron: Ezequiel Zapata, Hernán López, Franco Castorani, Elian Pizzi, Samuel Beltrán y Juan Guzmán.