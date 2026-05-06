El arquero de la doble atajada a Di María, incluido un penal, contó qué hizo en el momento de los disparos

El paraguayo Rodrigo Morínigo explicó cuál fue su estrategia y por qué pudo contener también el tiro del rebote

Rodrigo Morínigo contiene el penal de Di María y segundos después parará también el rebote. Pese a eso, Central pudo vencer a Libertad.

Ángel Di María no tuvo una buena noche en el Gigante en la victoria de Central ante Libertad por 1 a 0. El campeón del mundo no fue desequilibrante como otras veces y además le atajaron un penal después de mucho tiempo. La última vez había sido en abril de 2024.

Di María jugaba para el Benfica. El equipo portugués se enfrentó al Olympique de Marsella en un partido por los cuartos de final de la Uefa Europa League 2023/24. En Lisboa ganó 2 a 1 y uno de los tantos lo marcó el rosarino. En Francia triunfó el equipo local por 1 a 0 y fueron a penales. En la definición se impuso el Marsella y uno de los que falló el remate fue Di María (pegó en el palo).

Desde ese día (18 de abril de 2024), el campeón del mundo pateó nada menos que 18 penales: 17 fueron adentro (12 para el Benfica y 5 para Central), cuatro de ellos en el Mundial de Clubes que se jugó a mediados de 2025 en Estados Unidos. La última vez que le habían atajado un disparo desde los 12 pasos fue en marzo de 2024, en un partido por la liga portuguesa.

Rodrigo Morínigo rompió esa impresionante racha en el Gigante la noche del martes. Pero no sólo eso: cuando el paraguayo contuvo el disparo, el rebote le quedó al propio Di María y el arquero volvió a ahogarle el grito de gol a "Angelito". Fue una doble atajada tremenda, que convirtió a Morínigo en figura pese a que Libertad finalmente haya perdido.

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Qué dijo el arquero sobre su doble atajada

"Atajarle un penal a un campeón del mundo y a un referente como Di María es algo que me va a quedar para siempre", dijo el arquero después del partido y se mostró "orgulloso" de enfrentar a jugadores como el crack de Central en la Libertadores.

Sobre la atajada del penal, Morínigo dijo: "Sabía que Ángel es un definidor de élite Lo habíamos estudiado con el cuerpo de arqueros. Él suele esperar hasta el último segundo, así que traté de aguantarlo lo más posible para no darle la punta". Y eso hizo.

Por último, se refirió también a la segunda atajada: "En el penal tuve la suerte de adivinar, pero lo más difícil fue reaccionar rápido para el rebote. Fue puro instinto. Una lástima que después se nos escapara el partido en ese córner", dijo.