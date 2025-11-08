La Capital | Ovación | Central

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

Central, en busca de su séptimo triunfo consecutivo para tratar de asegurar el primer puesto en el grupo, igualó sin goles ante San Lorenzo en el Gigante

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

8 de noviembre 2025 · 00:16hs
Ángel Di María intentó siempre desnivelar con su gambeta y los rivales se escalonaron para marcar al goleador de Central. 

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Foto: Virginia Benedetto / La Capital 

Un partido discreto de Central , que apenas le dio para mantener el invicto en el torneo, que no es poco por cierto. Pero claro, este equipo había puesto la vara alta con seis triunfos consecutivos y es por eso que el empate sin goles contra San Lorenzo dejó gusto a poco, a que había capacidad futbolística para mostrar algo distinto. El punto que le permitirá terminar la fecha como único líder de la zona B. Eso tampoco es para despreciar.

Los dos goles anulados por el VAR, uno para San Lorenzo y otro para Central, fueron las grandes emociones de un partido en el que el Canalla mostró dos caras totalmente opuestas, la de un equipo apático en todo el primer tiempo y al menos con algo de reacción en el segundo. En ese partido de un tiempo para cada uno, el reparto de puntos pareció lo más justo.

Habría que ir demasiado atrás en el tiempo para encontrar unos 45 minutos, los primeros, como los que hizo Central contra San Lorenzo. Seguramente no fue lo que pasó, pero dio toda la sensación de que el equipo entró relajado, como guardando fuerzas para los octavos de final. Fue decididamente flojo lo del Canalla en la primera mitad, en la que no sólo no pateó al arco, sino que no tuvo ninguna más o menos clara.

Leer más: Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

A Central lo presionó el rival

San Lorenzo le propuso un partido trabado bien arriba, cerca de Broun, y lo dominó de principio a fin. Y lo que se vio fue a un Canalla navegando en la intrascendencia, sin capacidad de acción.

A Di María le costaba hacerse del balón, Duarte se perdió por la derecha, Malcorra nunca fue salida clara y del otro lado Campaz fue uno más en medio de tanta impericia futbolística.

Y eso que ya a los 2’ Landstatter había avisado con un zurdazo cruzado. Pero Central no encontró reacción ni ahí ni en los remates de Cerutti en menos de dos minutos. Mientras todo eso pasaba, Central no jugaba el partido: lo transcurría.

Leer más: El uno x uno de Central ante San Lorenzo: Enzo Giménez, con sus ganas, contagió al resto

Intervenciones arbitrales acertadas

Era un acto de justicia en el marcador el gol de Gastón Hernández, pero el VAR determinó un mínimo adelantamiento. Parecía el momento ideal para abrir los ojos, pero no pasó. Nada que ver. Es más, en la próxima el Ciclón aprovechó un yerro de Di María en la ofensiva y metió una contra que no fue letal porque Landstatter optó por el arco en lugar del pase al medio a Cerutti. Segundo después, Broun le tapó como pudo un remate a Cuello.

No había nadie que no pensara que el descanso era el mejor negocio que podía hacer el equipo de Holan, para acomodar ideas y proponer algo más o menos convincente, para jugar a algo.

Fue otra cosa lo que mostró el equipo tras el regreso. Más incisivo, con más ganas y decisión. Ya a los 46’’, centro de Campaz y Duarte no llegó a empujarla. Dos minutos después, Duarte no pudo impactar desde afuera con Gill totalmente desacomodado. A los 7’ Veliz no alcanzó el centro de Duarte. Nada de otro mundo, pero al menos se vea otra versión.

Ahora todos se animaban. Di María por derecha, Campaz por izquierda. Y lo bueno del Ciclón pasó a ser un veranito de unos pocos minutos, con un toqueteo livianito en tres cuatros.

Leer más: Central igualó con San Lorenzo en un partido picante con un par de goles anulados

Central, con mucha más decisión

Por esa mayor tracción llegaron las acciones en las que a Campaz metió otro centro venenoso y otra en la que al colombiano lo cerraron justo. Parte de ese mayor dinamismo Central lo ganó con el ingreso de Enzo Giménez, que fue quien hizo explotar al Gigante con un cabezazo goleador que el VAR volvió atrás por posición adelantada de Komar.

A esa altura Central se había transformado en el dueño absoluto del partido, aunque sufrió la falta de claridad. El empeño de Di María y de Giménez, las ganas de Veliz y del resto no alcanzaron. Pudo ser premio mayor en un centro de Di María que Veliz no alcanzó a conectar de cabeza, también en el cabezazo de Ovando que se fue por arriba del travesaño. Pero no.

Central está prácticamente hecho en esta fase regular, aunque le falta algo importante: asegurar el primer puesto en el grupo, algo que deberá ir a buscar a Avellaneda, siempre y cuando Riestra le gane el lunes a Independiente. La marcha más que buscaba se encontró ante San Lorenzo con una leve desaceleración.

Los once de Central que salieron a jugar frente a San Lorenzo, en el Gigante.

El uno x uno de Central ante San Lorenzo: Enzo Giménez, con sus ganas, contagió al resto

El entrenador de San Lorenzo Damián Ayude fue expulsado por el árbitro Facundo Tello. Central iguala 0 a 0.

Central sufrió el primer tiempo y el DT de San Lorenzo enfureció por un gol anulado y vio la roja

Ángel Di María intenta escapar a su marcador de San Lorenzo.

Central igualó con San Lorenzo en un partido picante con un par de goles anulados

Ariel Holan confirmó el equipo para recibir al Ciclón. Central va en busca de la séptima victoria consecutiva.

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

