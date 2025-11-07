El uno x uno de Central ante San Lorenzo: Enzo Giménez, con sus ganas, contagió al resto

Fue uno de los más revulsivos cuando le tocó ingresar. Anotó de cabeza pero se lo anularon. Di María mejoró en el complemento y Broun respondió en la única que lo exigieron

Los once de Central que salieron a jugar frente a San Lorenzo, en el Gigante.

En un partido bastante chato que hizo Central, sobre todo en el complemento, Enzo Giménez fue una especie de inyección anímica cuando Holan lo mandó a la cancha. Se acopló bien con Ángel Di María, quien mejoró en el complemento lo poquito que había hecho en la primera mitad,

Jorge Broun 6: San Lorenzo dominó casi todo el primer tiempo, pero en realidad lo exigió a Fatura una sola vez y el arquero canalla respondió bien

Emanuel Coronel 5: Tuvo algunos aciertos y otras acciones en la que no la pasó bien. Jugó un partido con altibajos. Muchas veces intentó colaborar en ofensiva, pero no siempre le salió bien.

Juan Cruz Komar 5: Sufrió más el primer tiempo que el segundo. En algunas lo agarraron en superioridad numérica, pero después se asentó.

Agustín Sández 4,5: Una buena trepada en el complemento, en el que la ganó desde el piso y envió un buen centro. Después, un partido apenas discreto.

Federico Navarro 5: El primer tiempo le quedó enorme el anillo central, pero porque el equipo no lo ayudó demasiado. En el segundo, mostró un mejor rendimiento.

Ignacio Malcorra 5: De menos a más. Pasó inadvertido en la primera mitad, no manejó bien algunos relevos. Sufrió cuando el Ciclón manejó mejor la pelota.

Gaspar Duarte 4: Desaparecido en el primer tiempo, sin desborde ni explosión. Levantó apenitas en el inicio del complemento. Un buen centro para Veliz y nada más. Fue el primero que salió.

Ángel Di María 6: Flojo primer tiempo, con error incluido. Levantó en el segundo. Le puso más fútbol. Buenos centros en el gol anulado y en otro, a la cabeza de Ovando.

Jaminton Campaz 5: En algunas bien, en otras mal. No apareció en el primer tiempo. En el segundo, un par de buenos centros bajos. En una que tuvo, lo cerraron justo.

Alejo Veliz 5: No tuvo ninguna clara. En las que se exigió fueron bastante forzadas. Cuando pudo pivoteó, pero dentro del área, su fuerte, esta vez no pesó demasiado.

Ingresaron en Central

Enzo Giménez 6,5: Las ganas y el despliegue que le puso fue una inyección anímica para el equipo. Convirtió un golazo de cabeza que fue anulado por el VAR.

Ignacio Ovando -: No jugó mucho, pero volvió a mostrar tranquilidad y prestancia, como en esa jugada que salió con un taco. Otra vez estuvo cerca de convertir de cabeza.

Ariel Holan, el DT 5: Central fue un equipo apático, distraído y sin fútbol en el primer tiempo. En ese período mereció perderlo. Pero al menos mostró otra cara en el complemento, con más ganas y juego. A un equipo que le costaba encontrar variantes, se guardó tres cambios.