Central igualó con San Lorenzo en un partido picante con un par de goles anulados

El Canalla y el Ciclón empataron 0 a 0 en el Gigante, en el último partido de local de Central de la fase de grupos.

Central igualó 0 a 0 ante San Lorenzo en el despedida como local de la fase regular del Clausura, donde luego cerrará visitando a Independiente y a la espera de conocer el rival de los octavos de final del certamen. Un partido intenso con dos goles bien anulados.

UN CIERRE INCREÍBLE de Baez para impedir el primero de Rosario Central Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mHj4UAeaSW

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986965394632982986&partner=&hide_thread=false ANGELITO LO DEJÓ EN EL PISO Di María, a pura gambeta contra Baez, buscó el primero de Rosario Central



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/rjLzj0EunO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025

31' Gol anulado a Enzo Giménez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986971930142842942&partner=&hide_thread=false EL CANALLA SE PUSO EN VENTAJA Centro de Di María y gran cabezazo de Enzo Giménez para el 1-0 de Rosario Central ante San Lorenzo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/QZiEqEUBkW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986972670328463622&partner=&hide_thread=false NO HAY GOL DE ROSARIO CENTRAL Tello fue al VAR y anuló el 1-0 ante San Lorenzo por offside previo de Komar



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/oD2vfxB3Al — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025

El primer tiempo finalizó 0 a 0, con San Lorenzo mejor que Central, con chances claras y un gol bien anulado. Central casi no generó peligro.

A los 30 minutos gol anulado a San Lorenzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986955171746742469&partner=&hide_thread=false HERNÁNDEZ anotaba el 1-0 de San Lorenzo ante Central pero fue ANULADO POR OFFSIDE



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/nNcM2VeePp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025

Salvó Broun

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986957537363493266&partner=&hide_thread=false EL FATU BROUN evitó el primero de San Lorenzo con una atajada a una mano



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/K1UPL1jPaO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025

Sin espacio para la relajación tiene otro objetivo para seguir en la senda triunfal: ser primero de la zona B. A pesar de que ya ganó la tabla anual, además se metió en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y también jugará los play-offs por el título del Clausura. Pero ser puntero del grupo tiene un beneficio.

Ahora el objetivo inmediato del equipo del Profesor Holan es terminar como líder en su zona para definir siempre de local si avanza hasta una eventual final en cancha neutral.

Luego de San San Lorenzo visitará a Independiente. Central es líder la zona B con 30 puntos (+11) y lo sigue Riestra con 27 unidades (+8). El Malevo juega el lunes a las 19 de local con Independiente y cierra como visitante de Godoy Cruz.

>> Leer más: Central sueña en grande: cuántos títulos podría sumar en los próximos meses

Central debe hacer su parte

Pero para empezar a asegurarse ese primer puesto no le queda otra que ganar ante San Lorenzo y, obligadamente, esperar el resultado del partido de Deportivo Riestra. Hoy la diferencia es de tres puntos, por lo que una victoria este viernes en el Gigante obligaría al Malevo a conseguir el mismo resultado.

El recibimiento de los hinchas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986946762586591650&partner=&hide_thread=false ESPECTACULAR RECIBIMIENTO EN EL GIGANTE Un gran marco para Rosario Central vs. San Lorenzo#LPFxTNTSports pic.twitter.com/5dfoSWjzJA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2025

Estadísticas Central vs San Lorenzo

Embed

FORMACIONES