Central igualó con San Lorenzo en un partido picante con un par de goles anulados

Central igualó 0 a 0 ante San Lorenzo en el despedida como local de la fase regular del Clausura, donde luego cerrará visitando a Independiente y a la espera de conocer el rival de los octavos de final del certamen. Un partido intenso con dos goles bien anulados.
Segundo tiempo en juego. Lo perdió Gaspar Duarte en el inicio.
1' Chance muy clara para para el Canalla.
2' Otra vez aceleró Di María
31' Gol anulado a Enzo Giménez
El primer tiempo finalizó 0 a 0, con San Lorenzo mejor que Central, con chances claras y un gol bien anulado. Central casi no generó peligro.
A los 30 minutos gol anulado a San Lorenzo.
Salvó Broun
Sin espacio para la relajación tiene otro objetivo para seguir en la senda triunfal: ser primero de la zona B. A pesar de que ya ganó la tabla anual, además se metió en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y también jugará los play-offs por el título del Clausura. Pero ser puntero del grupo tiene un beneficio.
Ahora el objetivo inmediato del equipo del Profesor Holan es terminar como líder en su zona para definir siempre de local si avanza hasta una eventual final en cancha neutral.
Luego de San San Lorenzo visitará a Independiente. Central es líder la zona B con 30 puntos (+11) y lo sigue Riestra con 27 unidades (+8). El Malevo juega el lunes a las 19 de local con Independiente y cierra como visitante de Godoy Cruz.
>> Leer más: Central sueña en grande: cuántos títulos podría sumar en los próximos meses
Central debe hacer su parte
Pero para empezar a asegurarse ese primer puesto no le queda otra que ganar ante San Lorenzo y, obligadamente, esperar el resultado del partido de Deportivo Riestra. Hoy la diferencia es de tres puntos, por lo que una victoria este viernes en el Gigante obligaría al Malevo a conseguir el mismo resultado.
El recibimiento de los hinchas
Estadísticas Central vs San Lorenzo
FORMACIONES