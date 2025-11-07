Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

En el Canalla ingresan Federico Navarro por el lesionado Franco Ibarra, mientras que Gaspar Duarte vuelve a la titularidad en lugar de Santi López

Ariel Holan confirmó el equipo para recibir al Ciclón. Central va en busca de la séptima victoria consecutiva.

En la búsqueda de la séptima victoria consecutiva, Ariel Holan confirmó el equipo de Central para recibir a San Lorenzo y tal como se preveía viene con cambios. Serán dos las variantes en relación a los once que vienen de ganarle a Instituto en Córdoba: Federico Navarro y Gaspar Duarte ingresan por Franco Ibarra y Santiago López .

Desde aquel día en Córdoba, Holan sabía que debía meter mano en el equipo por la lesión que había sufrido Ibarra y en ese puesto no había manera de errarle respecto al elegido.

Navarro, que fue quien ingresó por Ibarra en Alta Córdoba, vuelve a ser titular después de mucho tiempo. Es que la última vez que lo hizo fue en la tercera fecha, contra San Martín de San Juan . Desde ese día Holan decidió modificar el doble 5.

Federico Navarro será uno de los encargados de la contención en el anillo central.

Lo que dejó en claro también el último partido fue la floja actuación de Santi López, quien fue reemplazado en el entretiempo, por eso el DT canalla mete un retoque en esa posición.

DuarteVB Gaspar Duarte estuvo en el banco contra Instituto e ingresó en el entretiempo. Virginia Benedetto / La Capital

La chance le aparece nuevamente a Duarte, quien había jugado los 45 minutos en Junín contra Sarmiento, pero que después se tuvo que sentar en el banco contra Instituto.

Los once de Central

De esta forma, los once del Canalla para recibir al Ciclón serán: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Federico Navarro e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.