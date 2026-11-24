Del 4 al 6 de diciembre, Concordia será sede de la 48ª Fiesta Nacional de la Citricultura, un encuentro que celebra una de las actividades productivas más representativas de Entre Ríos y que forma parte de la historia, la economía y la identidad de la región.

En el noreste de Entre Ríos, las hileras de naranjos y mandarinos forman parte de un paisaje característico. Allí, la citricultura es mucho más que una actividad productiva: representa una tradición construida durante generaciones, una fuente de trabajo para numerosas familias y uno de los principales rasgos de identidad de Concordia y su zona de influencia.

Entre Ríos es una de las principales provincias citrícolas de la Argentina y Concordia ocupa un lugar destacado dentro de esa historia. La producción de naranjas y mandarinas está profundamente ligada al desarrollo económico y social de la región, donde productores, trabajadores rurales y empresas conforman una cadena que comienza en las plantaciones y continúa en los procesos de selección, empaque y comercialización.

Detrás de cada fruta hay un trabajo que se desarrolla durante todo el año. Desde los viveros y el cuidado de las plantaciones hasta las tareas de poda, los controles sanitarios y la cosecha, la citricultura requiere conocimiento, experiencia y planificación. Un saber que se transmite entre generaciones y que, al mismo tiempo, incorpora nuevas herramientas para responder a los desafíos del sector.

A lo largo de las décadas, la citricultura acompañó el crecimiento de Concordia y de otras localidades del corredor del río Uruguay. El sector atravesó transformaciones en las formas de producción, las exigencias de calidad y los mercados, además de nuevos desafíos vinculados con los costos, las condiciones climáticas y la competitividad.

Sin embargo, la actividad mantiene un lugar central en la vida de la región. Las naranjas y mandarinas no solo representan una producción característica de Entre Ríos, sino también una historia compartida por familias productoras, trabajadores y comunidades que encontraron en la tierra una de sus principales fuentes de desarrollo.

Esta relación entre producción y territorio permite conocer otra faceta de Concordia: una ciudad que, además de sus atractivos naturales, termales, históricos y culturales, tiene en la citricultura una de sus grandes señas de identidad.

La Fiesta Nacional de la Citricultura, el gran encuentro de una tradición

Esa historia tendrá su celebración del 4 al 6 de diciembre, cuando Concordia reciba la 48ª Fiesta Nacional de la Citricultura, uno de los acontecimientos más representativos de su calendario turístico y cultural.

El encuentro se desarrollará en el Parque Central Viñedos Moulins, con tres jornadas que combinarán música, cultura, gastronomía y actividades para disfrutar en familia. El acceso general será libre y gratuito durante los tres días.

La celebración es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia, la Asociación de Citricultores y representantes del sector privado, con el acompañamiento del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).

Uno de los espacios destacados será la Expo Citrus, que reunirá a productores, empresas e instituciones vinculadas con la actividad, además de ofrecer jornadas técnicas y propuestas relacionadas con el presente y el futuro de la citricultura.

La programación también incluirá artistas nacionales, propuestas gastronómicas y diferentes alternativas para el público.

Una invitación a conocer Concordia desde sus raíces

La Fiesta Nacional de la Citricultura es mucho más que un evento: es una oportunidad para poner en valor una actividad que forma parte de la historia de la ciudad y reconocer el trabajo de quienes, generación tras generación, sostienen una de las producciones más características de Entre Ríos.

Para quienes visiten Concordia durante diciembre, será también una oportunidad de acercarse a sus tradiciones, conocer a sus productores y descubrir cómo una fruta puede representar la identidad de todo un territorio.

Datos útiles

Ubicación

Concordia se encuentra a aproximadamente 430 km de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos. Forma parte de la región litoral y está rodeada por localidades como San Salvador, Federación y Colón, integrando la ruta del vino entrerriana.

Distancias