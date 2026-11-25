Las temperaturas extremas, las lluvias intensas y los cambios en el clima pueden tener consecuencias directas sobre nuestro bienestar. Desde Emerger destacan la importancia de reconocer estos riesgos y saber cómo prevenirlos.

Cuando hablamos de cambio climático, solemos pensar en el medio ambiente, el aumento de las temperaturas o las tormentas cada vez más intensas. Sin embargo, sus consecuencias también pueden sentirse en nuestra salud, incluso en situaciones de la vida cotidiana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los cambios en el clima pueden afectar la salud de distintas maneras, desde agravar enfermedades existentes hasta generar nuevas situaciones de riesgo, especialmente para niños, adultos mayores y personas con problemas de salud previos.

Uno de los efectos más conocidos es el impacto de las temperaturas extremas. Los días de mucho calor pueden provocar deshidratación, agotamiento y complicaciones en personas con enfermedades cardíacas o respiratorias. Por eso, prestar atención a las alertas meteorológicas y adaptar nuestras actividades a las condiciones del clima se vuelve cada vez más importante.

Los cambios bruscos de temperatura también merecen atención. Pasar de jornadas muy calurosas a otras más frías, o experimentar grandes diferencias de temperatura en un mismo día, puede exigir un mayor esfuerzo de adaptación al organismo. Estas variaciones pueden afectar especialmente a los adultos mayores y a quienes tienen enfermedades cardiovasculares o respiratorias, por lo que es importante adecuar la vestimenta y evitar exposiciones prolongadas a temperaturas extremas.

En lluvias intensas se producen inundaciones o anegamientos que pueden afectar el acceso al agua potable, las condiciones de higiene y la seguridad de las personas. Además, las temperaturas elevadas y el agua acumulada en recipientes también pueden favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

“El cambio climático también tiene consecuencias sobre nuestra salud. Situaciones que muchas veces asociamos únicamente al tiempo, como una ola de calor o una lluvia intensa, pueden representar riesgos, especialmente para las personas más vulnerables. Conocerlos y saber cuándo consultar es fundamental para prevenir complicaciones”, explica el Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger.

¿Cómo prepararnos frente a estos cambios?

Mantener una buena hidratación, evitar la exposición prolongada al calor, prestar atención a las alertas meteorológicas y continuar con los controles médicos habituales son algunas medidas sencillas que pueden marcar la diferencia.

También es importante reconocer cuándo una situación requiere atención médica. Síntomas como dificultad para respirar, pérdida de conocimiento, confusión o un deterioro repentino del estado general requieren asistencia inmediata.

En este escenario, los servicios de emergencias médicas cumplen un papel importante. Estar preparados para responder ante situaciones inesperadas, contar con profesionales capacitados y actuar de manera coordinada son aspectos fundamentales para cuidar a la comunidad.

Desde Emerger señalan que comprender cómo el cambio climático impacta en la salud es fundamental para anticiparse a sus consecuencias. En este contexto, la prevención, la capacitación de los profesionales y la preparación de los servicios médicos son claves para brindar una respuesta oportuna y cuidar a la comunidad.

Para más información, visitá: grupoemerger.com