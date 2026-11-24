El ABC que los nuevos en el mundo de las cripto deben saber: con la mira en BTC

El interés por las criptomonedas, y más específicamente Bitcoin (BTC), crece y crece en todas partes del mundo y Argentina no se queda atrás. Hoy ya no todo se trata del precio del dólar: las monedas digitales han venido para quedarse y están pisando fuerte en los mercados financieros y en la economía digital. Pero, ¿cómo incursionar en este sector de manera informada? El primer paso, puede ser consultar el precio bitcoin dolar para así comprender a fondo cómo evoluciona su cotización y qué factores influyen en el mercado. Aun así, antes de realizar la primera compra de este tipo de activos, es importante conocerlo a fondo.

Sin duda alguna, comprar Bitcoin no requiere grandes cantidades de dinero ni conocimientos avanzados de informática. Es por eso que en este artículo analizaremos su ABC para que tanto los traders principiantes como los más experimentados sepan a dónde mirar.

Para todo aquel que quiere incursionar en el mundo de las cripto, lo primero que hay que hacer es comprender que Bitcoin es un activo digital que funciona mediante una red descentralizada conocida como blockchain.

Esto significa que no depende de un banco central, un gobierno o una entidad financiera que controle su emisión y sus transferencias.

Pero, ¿sabías que las transacciones quedan registradas en una cadena de bloques pública y se validan mediante una red de participantes distribuidos por todo el mundo? Así es, y es precisamente de esta manera que es posible transferir valor sin recurrir necesariamente a un intermediario bancario tradicional. Una de sus características más conocidas es que tiene un límite máximo de emisión de 21 millones de unidades. Además, no hace falta comprar un Bitcoin completo: puede dividirse en fracciones, por lo que una persona puede comenzar con una cantidad pequeña.

#2 Sí o sí hay que navegar en sitios confiables

Hoy en día, existen distintas plataformas de primera que permiten comprar, vender y almacenar criptomonedas, como es el caso de Binance. Eso sí, antes de registrarse, es fundamental investigar su trayectoria, sus condiciones de funcionamiento y las medidas de seguridad que ofrece. Un aspecto importante es consultar el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

También es recomendable revisar lo siguiente.

¿Cuáles son las comisiones por comprar, vender y retirar criptomonedas?



Sí o sí hay que tener en cuenta los métodos disponibles para depositar pesos y retirar fondos.



Otro punto en el que hay que prestar atención son las opciones de autenticación y protección de las cuentas.



Nunca está de más corroborar las condiciones de custodia y la atención al cliente.

#3 Si hay dinero de por medio, la seguridad es clave

Al analizar el ABC de BTC, sin duda alguna, la ciberseguridad es otro aspecto fundamental a analizar.

¿Sabías que para almacenar sus activos, los usuarios pueden optar por recurrir a una billetera integrada en una plataforma o utilizar una wallet independiente? En el primer caso, el proveedor suele administrar las claves privadas. En cambio, con una billetera de autocustodia, el usuario conserva el control directo sobre ellas y asume también la responsabilidad de protegerlas. Algunas medidas básicas para evitar problemas son activar la autenticación de dos factores, hacer uso de contraseñas únicas y difíciles de adivinar y, también, no compartir claves privadas ni frases de recuperación. Por otro lado, desconfiar de mensajes que prometen ganancias rápidas es una buena práctica, así como verificar las direcciones antes de enviar criptomonedas.

La frase de recuperación merece especial atención: permite restaurar el acceso a una billetera y debe guardarse en un lugar seguro, fuera de internet. Si se pierde o queda en manos de otra persona, recuperar los fondos puede resultar imposible.

#4 No importa el rubro, todos pagan impuestos

¿Sabías que comprar BTC también puede tener implicancias impositivas en Argentina? Así es; todo el mundo debe pagar sus impuestos. Por eso, es importante conservar los comprobantes, las fechas de adquisición y los registros de las operaciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contempla los criptoactivos en el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, según las características de cada operación y la normativa vigente. Esto no significa que toda compra genere automáticamente una obligación tributaria. Ante dudas, consultar con un contador especializado permite conocer las obligaciones correspondientes y evitar inconvenientes.

#5 3 monedas que andan en boca (y manos) de todos

Para los ahorristas argentinos, es importante entender la relación entre Bitcoin, el dólar y el peso. Aunque su cotización internacional suele expresarse en dólares, las plataformas locales también muestran su valor en pesos, que depende tanto del precio del activo como del tipo de cambio utilizado.

Por eso, Bitcoin puede subir en pesos incluso si su cotización internacional permanece estable. Al comparar precios, también conviene considerar las comisiones y los márgenes de cada plataforma.

Además, no debe confundirse con las stablecoins, como USDT, que buscan mantener una paridad con el dólar estadounidense. Son activos diferentes y tienen mecanismos y riesgos propios.

Algunos tips que hacen la diferencia

Si bien Bitcoin ofrece nuevas posibilidades dentro del mercado financiero, es importante conocer sus características antes de invertir. Su cotización puede variar en períodos cortos, por lo que conviene tener en cuenta los aspectos que mencionamos a continuación.

En primera instancia, la volatilidad, puesto que el precio puede experimentar subas y bajas en pocas horas.



En este ámbito es fundamental utilizar plataformas confiables y proteger los accesos a las billeteras digitales.



Por último, se debe tener en cuenta el horizonte de inversión. En otras palabras, es una buena idea definir si se busca mantener los bitcoins a largo plazo o realizar operaciones frecuentes antes de comenzar.

Y el dicho dice que el conocimiento es poder

Con todo esto, podemos afirmar que incursionar en el mundo de las cripto es algo que está al alcance de todos con tan solo unos clics. Aun así, para poder invertir de manera inteligente, hay que estar bien informado y conocer el funcionamiento de la moneda elegida, evaluar los riesgos, elegir plataformas confiables y, también, comprender las obligaciones fiscales. Sin lugar a dudas, educarse y actuar con prudencia es la clave a la hora de tomar decisiones financieras mucho más conscientes.