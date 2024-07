Newell's: Fernando Cardozo ya empezó a mostrar credenciales de gol y versatilidad

Para el primer amistoso de Newell’s con Méndez, el futbolista paraguayo ocupó el extremo derecho, dentro de un sistema táctico 4-2-3-1, teniendo en el sector opuesto a Francisco González, y a Ever Banega moviéndose entre ambos.

Pero al margen de sus aptitudes ofensivas, no fue de extremo donde jugó la mayor cantidad de veces desde que debutó a los 17 años. Por la banda derecha jugó en 7 partidos, de acuerdo al sitio de estadísticas Transfermarkt. Y en 4 se desempeñó por la izquierda.

Una mínima síntesis de sus antecedentes, acerca de sus aptitudes ocupando la posición de extremo derecho, fue su aparición por derecha, llegando a posición de gol, para ingresar por el segundo palo y empujar al fondo del arco el centro del Colo Ramírez en el amistoso frente a Defensa y Justicia.

Entre varias de las condiciones de Cardozo, que resaltaron fuentes consultadas en su país, se destaca el ida y vuelta por afuera y el compromiso en la recuperación. Voluntad para el quite que se complementa con la aplicación táctica.

Más partidos de volante interno derecho

Esta rigurosidad con la que se desempeña fue una de las razones para que en los inicios de su carrera se le plantearan tareas más abocadas a la contención. Lo que llevó a que dejara la posición de enlace, de diez, en la que jugó en sus comienzos en el profesionalismo (6 partidos hasta la actualidad), y empezó a jugar de volante interno derecho. Que es en donde acumuló la mayor cantidad de partidos, 100, consiguiendo 11 goles y 11 asistencias.

Es en donde venía jugando antes de incorporarse a Newell’s. Durante el primer semestre del año así lo hizo en Olimpia, cuyo sistema táctico habitual fue el 4-4-2.

Otra ubicación donde se lo utilizó desde en primera fue en la de volante interno izquierdo. Le sigue en cantidad de presencias, con 32. En ese puesto logró 4 goles y la misma cifra de asistencias. Pero es por derecha donde mejor se desenvuelve, por una cuestión de perfil, siendo diestro.

Si se tiene en cuenta su capacidad de adaptación, Méndez dispone de un futbolista acostumbrado a moverse en distintas posiciones del medio hacia adelante. Hasta llegó a ser centrodelantero en dos partidos, contra Patronato y Fluminense por la Libertadores 2023.

Hasta de marcador de punta

Fue algo excepcional. Tanto como cuando fue lateral derecho algunos partidos para recomponer a la defensa, a partir de su rigor defensivo. O las veces que lo designaron para jugar de doble cinco.

Si bien Cardozo tiene varios años en primera, con una salida en el medio al fútbol portugués, a Newell’s se le presenta como una opción interesante para desarrollarse. Y si Olimpia lo dejó ir es porque necesitaba transferirlo para incrementar su economía.

En el paraguayo, Méndez cuenta con una alternativa para distintos sectores de la cancha, aunque para empezar lo piensa de extremo, donde ya no cuenta con Brian Aguirre, transferido a Boca, y con Guillermo May no estando en la consideración del entrenador.

Y además Cardozo puede ser volante interno derecho, para lo que no es considerado Jerónimo Cacciabue, otro que no se encuentra en los planes. A menos de dos semanas de la reanudación de la LPF, y teniendo el sábado el último amistoso frente a Vélez, Cardozo es el primero de los nuevos que empezó a mostrar algo de lo que puede dar.