Opciones para cubrirse frente a un contexto de gran volatilidad financiera

El contexto no puede ser más complejo, aunque el dicho popular dice que siempre se puede estar peor. La economía en Argentina pasó a ser el tema más importante en la agenda de los candidatos a presidente porque la inflación no da -ni dará- tregua y hay varias “bombas” por desactivar: qué hacer con las Leliqs (que generan la llamada deuda cuasifiscal) la urgencia de corregir el déficit fiscal, la brecha cambiaria, le economía bimonetaria o la posibilidad de una dolarización. Los desequilibrios están a la orden del día y al próximo gobierno le tocará encontrar la fórmula correcta para enderezar la economía. Hasta el momento lo que ha quedado claro es que los tres candidatos coinciden en un punto: terminar con el déficit fiscal. Lo que falta definir es el cómo.

- Para nosotros hay que planificar una cobertura no solo para estos dos próximos meses sino pensando también en el 2024, porque si esperamos el próximo año ya es tarde para cubrirse. Entonces hay que adelantarse, nosotros nos estamos parando principalmente en estas expectativas de una reducción de brecha entre el dólar y el peso. Creemos que posicionarse en tasas fija en pesos en esta situación particular es quedar descubierto, porque lo que se proyecta es más inflación y reducción de la brecha. Por lo tanto, recomendamos tener cobertura frente a la inflación, el dólar financiero y el dólar oficial. En lo que respecta a la inflación recomendamos letra LECER (letra que ajusta por inflación) con vencimiento en el mes de noviembre. Asumiendo una inflación de 12% en septiembre, que creemos que es el piso, la LECER de noviembre 23 deja una tasa efectiva mensual de 14,2%. Es decir, cubre inflación y paga un extra de un 2% aprox.

¿Y en lo que respecta al dólar financiero o dólar oficial?

Para cubrirse por la inflación, en el dólar financiero quienes puedan acceder al dólar MEP, les recomendamos destinar parte de la cartera a hacerse del billete mientras esté intervenido. Siempre y cuando no supere el 125% de brecha. En este sentido, habrá que estar atento a no pagar precios por encima de esa brecha. Y en el dólar oficial esta es la cobertura que más pondera en nuestras recomendaciones, teniendo en cuenta las expectativas de reducción de brecha, principalmente luego de cambio de gobierno. Las alternativas para cubrirse a dólar oficial son: los pagaré garantizados DL, los bonos del tesoro TV24 y TDF24, las estrategias sobre productos dolarizados (commodities, petróleo, oro) de contratos de futuros Matba-Rofex. De todas formas, recalcamos que la fuerte volatilidad del mercado en estos momentos puede provocar que los costos de estos productos difieran a los existentes al momento de realizar estas recomendaciones, por lo cual es de suma importancia contactar a asesores para que evaluemos en el momento la conveniencia y eficiencia a la hora de funcionar como cobertura.

Quedan dos meses para diciembre que es cuando asumirá una nueva gestión, cualquiera de las tres alternativas tomará la situación de crisis actual ¿qué tan mal estamos?

Estamos con muchos desequilibrios e inconsistencias que evitan que Argentina pueda crecer y, principalmente, la madre de estos desequilibrios es la debilidad de la moneda. Las inconsciencias se han gestado desde hace mucho tiempo y vienen acelerándose en los últimos meses. Una de ellas son las reservas negativas, ¿qué implica esto? La reserva es justamente el resguardo que tiene un país para poder responder a las necesidades de monedas extranjeras. Que esté negativa, ha pasado muy pocas veces y es realmente preocupante no tener las monedas suficientes como para responder. Además, se suman otras cuestiones que dificultan más esta situación, por ejemplo, un tipo de cambio no competitivo para poder reconstituir esas reservas. La demanda comercial es de 40.000 millones de dólares con los importadores al exterior, son dólares que se demandan y que no tenemos. Es una situación compleja donde la otra cara de la moneda es el déficit fiscal, que es el origen de todos los problemas. Si bien en los últimos meses se había reducido para cumplir metas con el fondo, viene siendo el gran problema estructural de la Argentina, porque genera emisión. Esa emisión genera pesos que nadie demanda. Y, por supuesto, el otro gran problema son las Leliqs.

¿Y cuáles son las luces verdes para el 2024?

Bueno, principalmente vienen del sector agropecuario, porque se espera un año Niño con lluvias después de muchos años complejos por la sequía. Pero también puede haber buenos precios, porque se espera que, contrario a lo que pasa en el hemisferio sur, en el hemisferio norte puede llegar a tener más complicaciones y eso puede llegar a mejorar el precio para satisfacer esa demanda. Entonces, puede ser del que el año que viene tengamos un mejor año del sector productivo, que es el principal generador de divisas, y también pueden llegar divisas por el lado del sector energético.