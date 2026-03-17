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Argentina-Guatemala se jugaría en Buenos Aires: ¿Rosario no tiene chances?

El 31 de marzo, la selección argentina enfrentará a Guatemala en el último amistoso en el país. La AFA advirtió que el estadio aún está por definirse

17 de marzo 2026 · 21:06hs
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, el director técnico del actual campeón del mundo. Le selección argentina jugará ante Guatemala. 

La selección argentina recibirá a Guatemala en la fecha Fifa de marzo, luego de que se confirmara la cancelación de la Finalissima ante España. Y lo que no está resuelto aún es el escenario. No estará disponible el Monumental y todo parece indicar que entre La Bombonera de Buenos Aires (que pica en punta) o el Coloso del Parque estaría la sede de dicho cotejo. Rosario Central también puso a disposición al Gigante de Arroyito.

Lo que si está confirmado es que el encuentro se llevará a cabo el 31 de marzo, y la propia AFA advirtió que el estadio aún está por definirse.

Según averiguó Ovación, ya hubo un llamado informal por parte de la casa madre del fútbol argentino para conocer detalles del estadio de Newell’s Marcelo Bielsa. Más allá que, por el momento, no se avanzó, la inquietud deja posicionado al Coloso como posibilidad para que se despida el seleccionado mayor.

Hay que aguardar la confirmación, pero igualmente toma cada vez más fuerza que la Scaloneta se despedirá en Buenos Aires y sería en La Bombonera.

De esta manera, los campeones del mundo jugarán frente a su gente antes del inicio del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La noticia fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un posteo en sus redes sociales: “¡Nos vemos en Argentina! La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante Guatemala”.

>>Leer más: La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

La suspensión de la Finalissima

Para esta fecha Fifa, la selección argentina tenía programado jugar ante España en la Finalissima, por la competencia que enfrenta a los campeones de la Copa América y de la Eurocopa. Sin embargo, dicho enfrentamiento fue suspendido por la guerra en Medio Oriente, ya que se iba a jugar en el Estadio Icónico de Lusail de Qatar, por lo que tuvo que cerrar el amistoso ante Guatemala de urgencia.

Esta será la segunda fecha Fifa en la que la Argentina dispute un solo encuentro, a diferencia de la mayoría de las selecciones de primer nivel que disputan dos. En la última ventana internacional, que fue en noviembre, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 2-0 a Angola.

La selección argentina comenzará su participación en el Mundial 2026 el 16 de junio cuando se enfrente a Argelia. Sus otros dos rivales del grupo J serán Austria y Jordania.

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