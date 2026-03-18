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Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

"Ese partido lo ganó (Cristian) D'Amico y todos lo sabemos", escribió en una red social. El expresidente es muy allegado a Chiqui Tapia

18 de marzo 2026 · 18:17hs
Luciano Herrera marcó el primer gol de Newells  ante Huracán en Parque Patricios. Giraudo da a entender que el partido fue arreglado.

Luciano Herrera marcó el primer gol de Newell's  ante Huracán en Parque Patricios. Giraudo da a entender que el partido fue arreglado.

La crisis de Newell's parece no tener fin. El equipo juega cada vez peor y se hunde más y más en las dos tablas que definirán los descensos de la temporada. La goleada ante Lanús exacerbó las alarmas y en el Parque todo es desconcierto.

En medio de ese panorama, parece difícil ver una luz al final del túnel. Claramente, la comisión directiva elegida el 14 de diciembre no mejoró nada la situación del club y el presidente, Ignacio Boero, está cada vez más cuestionado.

Ni siquiera la renuncia del director deportivo, Roberto Sensini, parece atenuar la sensación amarga que envuelve al mundo rojinegro. La desazón va en aumento y la sensación es que Newell's sólo evitará el descenso si consigue buenos refuerzos en el mercado de pases de mitad de año.

En ese marco, no aparece nadie que le ponga un poco de claridad a la convulsionada vida de los rojinegros. Y, peor que eso, hay quienes la oscurecen incluso un poco más.

Leer más: Newell's perdió 5 a 0, pero un jugador de Lanús reveló que hubo un acuerdo para no humillarlo aún más

La sorprendente sobre una victoria de Newell's

Es el caso de un excandidato a presidente del club que en su momento se bajó y se pegó a otro postulante que finalmente condujo por un período los destinos del club. Se trata de Daniel Giraudo, quien desde hace años es uno de los hombres más cercanos a Cristian D'Amico.

Este miércoles, horas después de la humillante goleada sufrida por el equipo en la fortaleza granate ante Lanús (5-0), Giraudo publicó un tuit en el que sugiere que la única victoria de Newell's en sus últimos 19 partidos fue arreglada.

Se trata del partido en el que los rojinegros vencieron a Huracán en las últimas fechas de la fase de grupos del torneo Clausura 2025. Aquel resultado, en el estadio del Globo, le aseguró a Newell's su permanencia en la primera división cuando estaba seriamente amenazada.

Leer más: Cada vez más complicado: qué necesita Newell's para salir de los puestos de descenso

"Ese partido lo ganó Cristian D'Amico"

"Dicen que Newell's ganó un solo partido de los últimos 19. FALSO. Ese partido lo gano @CristianDAmico_ y todos lo sabemos", publicó Giraudo (la cita es textual). Estas frases parecen sugerir que D'Amico aprovechó su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, para arreglar el resultado del partido ante Huracán.

Giraudo completó su polémica publicación con la siguiente frase: "Bajarse del caballo de la soberbia y llamar a la gente q supo conducir el Club...", con la que pareció pedir que D'Amigo sea convocado por Boero en un momento tan delicado para Newell's.

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