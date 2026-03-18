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Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche

Desde la comunidad educativa de la técnica de Zeballos y Ovidio Lagos explicaron que durante el día los alumnos realizan pasantías

18 de marzo 2026 · 10:34hs
Los estudiantes de la escuela Magnasco

Los estudiantes de la escuela Magnasco, de Zeballos y Ovidio Lagos, protestaron en las puertas del Ministerio.

Docentes, estudiantes y familiares de la Escuela Técnica Nº 288 Osvaldo Magnasco, se movilizaron este miércoles a las puertas de la Regional VI del Ministerio de educación, para manifestar su preocupación ante el eventual cierre del horario nocturno. Afirman que muchos alumnos concurren a ese horario ya que durante el día realizan pasantías.

Desde el Centro de Estudiantes señalaron a La Capital que la intención es presentar una nota al Ministerio firmada por toda la comunidad educativa. El lunes pasado por la tarde realizaron un abrazo solidario en las puertas de la institución.

En total son tres cursos de quinto y tres de sexto: dos de la terminalidad automotores y uno de electrónica por cada año. "El Ministerio quiere fusionar los quintos y van a mandarlos a la mañana y a la tarde, pero no hay salones disponibles. Y en automotores serían cerca de 25 en un mismo curso", agregaron.

Un reclamo de larga data

A fines del año pasado el Ministerio de Educación de Santa Fe comunicó a las autoridades del establecimiento educativo de Ovidio Lagos y Zeballos el cierre de cursos correspondientes al ciclo superior de las especialidades en electrónica y automotores, fusionando cursos durante la mañana y la tarde.

"Sin escuela técnica no hay industria nacional" decía un cartel exhibido este miércoles por la mañana en la puerta de la regional VI del Ministerio. Desde la provincia argumentaron la medida en la baja matrícula del año 2025.

"La escuela está llena, tiene un proyecto institucional muy importante", dijo a LT8 Celia Blanco, de la comisión directiva de Amsafé Rosario, al tiempo que destacó que los alumnos y sus familias "están defendiendo la escuela técnica y su derecho a aprender".

Según explicó la dirigente, de primero a cuarto los chicos cursan durante la mañana y la tarde, pero que en quinto y sexto van de noche porque de día hacen las prácticas profesionalizantes, por ejemplo, en las autopartistas.

magnasco

Cierre del turno noche

"Este es un reclamo que venimos haciendo desde el año pasado, donde le notifican a nuestros hijos que van a cerrar la nocturnidad de la escuela debido a que, según ellos, no pueden garantizar la cantidad de alumnos que se requiere para mantener el horario abierto", explicó a LT8 Ivana Caro, madre de un alumno de la Magnasco.

"El año pasado nos garantizaron que este año iban a poder cursar con normalidad en la escuela, pero el miércoles pasado avisaron que iban a cerrar el curso de la noche y los chicos van a tener que ir al horario de mañana o tarde, o buscar otra escuela", explicó.

Nicolas Fraga, secretario de Nivel Técnico de Amsafé Rosario contó a este diario que están acompañando el reclamo estudiantil, que durante el día deben realizar las prácticas profesionalizantes.

Fraga señaló además que las actuales condiciones edilicias del inmueble impiden alojar a todos los cursos durante la mañana y tarde. "El centro de estudiantes, con los padres y docentes, hicieron esta movida por esta preocupación de diurnizar el cursado del turno noche", explicó.

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