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El bandoneonista que toca en el centro de Rosario y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

Omar Centurión es de San Nicolás y toca mientras difunde “Bandoneón Rojo”, una app que traduce colores y formas en sonidos para personas no videntes

Mila Kobryn

Por Mila Kobryn

18 de marzo 2026 · 17:07hs
Omar Centurión

Marcelo Bustamante / La Capital

Omar Centurión, bandoneonista e inventor. 

Omar Centurión toca el bandoneón en pleno centro de Rosario. La gente pasa por al lado, le deja algunos billetes y lo filman para subir a redes sociales su versión de Adiós Nonino o su interpretación de la música de Los Simuladores. Pero él no está allí únicamente para compartir melodías sino para difundir un invento propio: un sistema de percepción de colores y formas simples para no videntes.

Omar tiene 64 años, es de San Nicolás y aprendió a tocar el bandoneón hace algunos años de manera autodidacta. A pesar de ser un instrumento difícil, las melodías que interpreta brotan con facilidad y el sonido es claro y envolvente. Este martes está en Rosario pero un viajero podría cruzarlo en otras ciudades y localidades, a donde lleva su bandoneón, su música y si invento.

Generalmente a Omar se lo puede ver por la peatonal Córdoba tocando el fuelle. Sin embargo, este miércoles, lo encontró en calle Sarmiento al 700. Una pequeña valija en sus pies, con billetes de mil y dos mil pesos en su interior que le fueron dejando, sirve de carta de presentación. "Gracias por disfrutar la música. Bandoneón rojo. Sistema experimental para no videntes", dice el cartel que está apoyado en la tapa de la maleta. Y además hay otros dos con los datos para realizar transferencias a una billetera virtual y otro con el perfil de Instagram de su invento (@bandoneon.rojo).

"A donde voy, saco el bandoneón y toco", dice Centurión en diálogo con La Capital y asegura que le encanta tocar en la calle. "A los chicos y a los grandes les gusta. Algunos se acuerdan de sus padres, que por ahí tocaban el instrumentos o les gustaba mucho el tango. Toco temas clásicos pero también algunos modernos y a la gente le gusta".

Lo cierto es que más allá del disfrute musical, Omar lo hace con otro propósito. "Tengo un invento, una app para no videntes que se llama Bandoneón Rojo. Y ahora estoy tratando de divulgarlo para terminarla. La vida se me termina".

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De qué se trata Bandoneón Rojo

Bandoneón Rojo es una app para sistema operativo Android creada por Centurión y que funciona como un sistema de percepción de colores y formas simples. Como lo explica en su cuenta de Instagram, "lo que la cámara toma, lo convierte en sonido de bandoneón, siendo la escala más grave la que indica su posición en el Eje X (movimiento horizontal) y los sonidos mas agudos en el Eje Y (posición vertical). En conjunto dibujan lo que encuentran y describen con sonidos la imagen".

"Con una app, apuntas a una persona con la cámara y lo traduce en sonidos que permiten saber si hay una persona con remera roja o si levantó el brazo izquierdo o derecho", explica Omar y agrega: "Ahora estoy probando para hacerlo con el color verde y después con el azul. Entonces si alguien que está con remera verde y hay otro de azul, el no vidente podría percibir donde están ubicados y cuál es el de remera roja, azul y verde". En este punto también aclara que la app está enfocada para quienes no poseen visión alguna.

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Inventos a través de los años

El sistema de percepción por sonidos creado por Centurión recorrió un largo camino hasta convertirse en app. En la década del 80, Omar vivía en Italia y trabajaba en una fábrica automotriz. En una oportunidad, conoció a un joven ciego que tocaba el órgano encerrado en su casa y "aislado del mundo".

La imagen lo impactó y todavía recuerda el pensamiento que lo sumergió en un mundo de inventos y mucho trabajo: "Lo vi y pensé: nosotros usamos computadoras para arreglar autos y este tipo está abandonado acá. Entonces empezamos a trabajar con él, hicimos unas pruebas con sonidos y el dibujaba una cruz, un cuadrado", cuenta.

Después, volvió a la Argentina y en San Nicolás conoció a una chica ciega. Allí, con una computadora empezó a "tirar" imagenes con sonidos. Ella los escuchaba y con una lapicera iba dibujando las figuras que le daba la máquina.

>>Leer más: El himno nacional en las Islas Malvinas: el conmovedor video de un argentino y su bandoneón

En el 2007, La Capital lo entrevistó porque ya hacía algunos años que había creado el Sistema de Percepción por Sonidos (SPS), que le permitía a las personas no videntes recibir información del entorno captada por una micro cámara, pudiendo definir puntos, líneas, formas simples y colores. Se trataba, como ahora, de poder “escuchar” los colores y las formas.

Después apareció el bandoneón y se combinó con su búsqueda de ayudar a quienes tienen una discapacidad visual. No quiere decir que la música no haya estado antes en su vida: también aprendió a tocar la guitarra, el bajo, el saxo y a los 50 se compró su primer fuelle. Intentó aprender, se frustró, lo vendió, se arrepintió y se volvió a comprar uno, el que tiene ahora y que lo acompaña a todos lados, en su obstinación de difundir y mejorar su invento.

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