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Abel Furlán fue reelecto como secretario general de la UOM

El dirigente metalúrgico obtuvo un nuevo mandato al frente del histórico sindicato. El rosarino Antonio Donello seguirá como miembro del secretariado nacional. Se consolida el nuevo espacio de gremios combativos

18 de marzo 2026 · 20:36hs
Abel Furlán fue reelecto como secretario general de la UOM.

Abel Furlán fue reelecto como secretario general de la UOM.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, fue reelecto por otros cuatro años, con el respaldo de 48 de las 53 seccionales de todo el país. De la votación, en la que estaban habilitados para votar 276 representantes en el Colegio Electoral, participaron 270 electores.

Furlán consolidó una mayoría del 80 % de los votos. Se manifestaron en contra la seccional Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata. En la conformación del nuevo secretariado se destaca la elección de Daniel Daporta, de la sección Avellaneda, como secretario Adjunto, en reemplazo del histórico Naldo Brunelli, de la seccional San Nicolás. También fue reelecto, Antonio Donello, titular de la UOM Rosario como parte de dicho secretariado.

Pelea judicial

Horas antes, se presentó una medida cautelar que ordenó posponer esos comicios por supuestas irregularidades en sufragios de la seccional Campana. Cerca de Furlán afirman que esos cuestionamientos ya fueron resueltos en otras cautelares y defienden la validez de lo decidido en el colegio electoral.

Hubo siete expedientes judiciales cuestionando la elección de la Seccional Campana, todos fueron resueltos a favor del oficialismo metalúrgico.

Tras ganar las elecciones, Furlán advirtió que los próximos meses serán difíciles. "El escenario por delante es un escenario de mucha conflictividad porque estamos viviendo lamentablemente en un territorio que tiene disputa. Y no es la disputa entre los argentinos, es una disputa que nos impone el poder real que se quiere llevar de manera mansa los recursos que disponemos en nuestro país", anticipó.

Frente sindical

Furlán es una persona clave en la construcción del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), el armado más duro contra el gobierno. En los últimos meses, el líder metalúrgico ganó relevancia por los conflictos generados tras el cierre de fábricas y su oposición a la reforma laboral del gobierno. Desde hace un tiempo, es uno de los dirigentes gremiales que se desmarcó de la CGT y realizó paros y movilizaciones sin pedir el visto bueno de la central.

Tras la sanción de la reforma laboral, el nuevo frente sindical se consolidó como espacio gremial opositor y profundizó su trabajo para federalizarlo. Hace pocos días, dirigentes del sector estuvieron en Tierra del Fuego respaldando a los metalúrgicos que luchan contra los despidos en la industria de esa provincia. En Rosario, motorizó la carpa de la resistencia que se constituyó en la plaza San Martín.

A principios de marzo, otra de las columnas vertebrales del Fresu, la federación nacional de trabajadores del complejo oleaginoso, realizó su acto eleccionario en el que se convalidó un nuevo mandato de Daniel Yofra.

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