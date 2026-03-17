Renunció el director ejecutivo de la Ansés y asume Guillermo Arancibia

Desde el gobierno anunciaron que la salida se dio de común acuerdo "en una etapa de mayor digitalización y modernización" de los procesos del organismo

El director ejecutivo de la Ansés, Fernando Bearzi, presentó este martes su renuncia al cargo y en su lugar asumirá Guillermo Arancibia.

Las nuevas autoridades se enfocarán en la “digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo”, indicó el Ministerio de Capital Humano.

Fuentes oficiales precisaron que la salida “se dio en el marco de un acuerdo en un contexto en el que el organismo entra en una etapa de mayor digitalización y modernización de sus procesos. En ese sentido, se optó por un perfil como el de Arancibia para liderar esa nueva fase”.

“Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”, argumentaron desde el Ministerio de Capital Humano en el comunicado que circuló por redes sociales.

En estos dos años de gestión de Javier Milei, Arancibia será el cuarto titular del organismo tras la salida de Fernando Bearzi y de Mariano de los Heros en 2025, y de Osvaldo Giordano en 2024.

Arancibia es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano. Posee más de 30 años de experiencia en el sector público, la investigación académica y la consultoría.

Dentro de su carrera ocupó cargos estratégicos en el sistema de seguridad social y la administración pública, y tuvo un paso destacado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde se desempeñó como gerente general durante el gobierno de Mauricio Macri.

Arancibia ya tenía experiencia dentro de la Ansés, donde se desempeñó como subdirector ejecutivo de Prestaciones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.