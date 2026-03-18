La Capital | Política | evangélicos

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

El acto que será el inicio de una posible candidatura del predicador dividió aguas en el espacio UNO. Entusiasmo y cautela. ¿Cómo rima con los gobernadores?

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

18 de marzo 2026 · 16:02hs
Evangélicos de UNO se ilusionan con la posible candidatura de Dante Gebel.

Foto: Archivo / La Capital.

Evangélicos de UNO se ilusionan con la posible candidatura de Dante Gebel.

El espacio de los evangélicos en la política santafesina se agitó con los primeros movimientos de Dante Gebel para ser candidato a presidente en 2027. El partido Una Nueva Oportunidad (UNO) quedó en medio de la discusión interna bajo el dilema de acercarse ya a la incipiente propuesta o mirar de reojo al menos por ahora, sobre todo por la pertenencia actual a las estructuras provinciales.

Consolidación Argentina, el armado que piensa al pastor y showman Gebel como presidente de la Argentina, dispuso para este miércoles un acto de iniciación del proyecto 2027, aunque no tendrá su presencia. De hecho, el protagonista estará en su gira mundial "Presidante", un show en el que no habla de religión sino de cómo sería un día de él como presidente. Guiño, guiño.

La estrategia es ir armando un clamor a su candidatura, sin quemarlo. Por eso, varios se interesan por acercarse ante el entusiasmo de que haya un pastor que tenga intenciones de llevar sus principios y valores a la arena política nacional.

Evangélicos y Gebel

La cuestión es que una parte de UNO encabezada por el pastor, diputado provincial e iniciador del espacio, Walter Ghione, se entusiasma con fuerza con Gebel. Incluso, hay dirigentes cercanos que asistirán al acto en el microestadio de Lanús.

“En lo personal, me interesa mucho el proyecto, creo que una figura como Dante puede llegar a hacer un trabajo enorme en lo electoral”, dijo a La Capital Ghione, quien tuvo reuniones con gente del armado por cercanía con el ambiente.

“Obviamente, está todo muy incipiente. Algunos nos han pedido autorización para poder asistir, pero esto no involucra institucionalmente al partido”, sostuvo.

La aclaración es porque UNO, como partido nacional, no se incorporó -al menos por ahora- al armado de Consolidación Argentina y se maneja con prudencia. “Nadie de la mesa directiva irá”, aclaran a este diario en el partido y agregan: “Hay curiosidad y algún dirigente siempre quiere escuchar, pero participación institucional no es”.

UNO pertenece a distintas alianzas provinciales, como Unidos para Cambiar Santa Fe, y también con el oficialismo en Entre Ríos, Jujuy y Chubut. Y al ser una cuestión nacional, los intereses se entremezclan y los cuestionamientos de los aliados, aparentemente, no tardaron en llegar en la previa.

Por caso, Ghione es aliado del gobernador Maximiliano Pullaro. El pastor lo acercó al evangelismo y el jefe de la Casa Gris no dudó en mostrarse allí. El diputado provincial habló con él en los últimos días, le expresó su interés en cuanto al proyecto porque Gebel, sostiene, es “agente de construcción en lo social para salir del odio con un mensaje muy empático”. Y agregó: “Se lo compartí al gobernador, obviamente”.

>>> Leer más: Viaje al centro del Reino: evangélicos, Maximiliano Pullaro y la política

Lo que viene

Hay algo claro: esa candidatura y proyecto no se ha terminado de configurar. Es apenas un globo de ensayo de un outsider que contrasta con el presidente Javier Milei en las formas, un tema que desgasta al mandatario. Pero el armado aún está en veremos, lo mismo que el perfil de la eventual plataforma, más allá de que alguna idea se vislumbra.

Por lo tanto, los movimientos son cuestión de tiempo. Cuando se lance, si lo hace, "habrá que ver cuáles son las propuestas y si se alinean a lo que queremos como país, y ahí sentarnos como equipo y tomar una decisión", se limitó a decir Leandro Jacobi, recientemente elegido presidente de la mesa nacional.

Ghione entiende algo similar. "Si esto se logra armar, realmente tendremos reuniones para conversar y participar, y creo que deberá ser en el corto plazo", dijo embalado y confiado con el proyecto. En el medio, puede haber otros proyectos nacionales con los que pueden conectar.

Si bien la mesa directiva se corrió de este acto y así evita algún involucramiento que pueda herir sensibilidades, dirigentes nacionales sostienen que UNO tiene mucho para aportar: “Hoy tenemos experiencia de distintas gestiones y eso parece un valor agregado a la hora de sentarnos a pensar el país que queremos llegado el momento”. Todo está por verse.

Noticias relacionadas
Las pymes son un sector muy golpeado por las políticas económicas del gobierno nacional

Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones

El gobierno tuvo su primera reunión de mesa política después del cambio en Justicia, que agitó la interna libertaria. 

El gobierno busca dejar atrás los escándalos y retomar la agenda de reformas

El saliente director ejecutivo de la Ansés, Fernando Bearzi.

Renunció el director ejecutivo de la Ansés y asume Guillermo Arancibia

finalmente paraguay tambien ratifico el acuerdo union europea-mercosur

Finalmente Paraguay también ratificó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Ver comentarios

Las más leídas

Newells tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Newell's tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

El uno x uno de Newells: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

El uno x uno de Newell's: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

Frank Kudelka: No estamos a la altura de la camiseta de Newells

Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's"

Lo último

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia

Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia

Mientras crecen las deudas de tarjetas, en Rosario suena un plan para cancelar expensas

Mientras crecen las deudas de tarjetas, en Rosario suena un plan para cancelar expensas

El joven detenido por matar a su padrastro fue acusado de un crimen cometido con alevosía

El joven detenido por matar a su padrastro fue acusado de un crimen cometido con alevosía

Mientras crecen las deudas de tarjetas, en Rosario suena un plan para cancelar expensas

El presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Santa Fe, Adolfo Jäger, remarcó que sólo se registran "atrasos circunstanciales"

Mientras crecen las deudas de tarjetas, en Rosario suena un plan para cancelar expensas
Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Por Facundo Borrego
Política

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

El bandoneonista que toca en el centro de Rosario y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El bandoneonista que toca en el centro de Rosario y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

El desempleo llegó al 6,5% en el Gran Rosario y la subocupación subió a casi 13%
Economía

El desempleo llegó al 6,5% en el Gran Rosario y la subocupación subió a casi 13%

El joven detenido por matar a su padrastro fue acusado de un crimen cometido con alevosía
Policiales

El joven detenido por matar a su padrastro fue acusado de un crimen cometido con alevosía

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay mayor alerta sanitaria
Salud

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay mayor alerta sanitaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Newell's tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

El uno x uno de Newells: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

El uno x uno de Newell's: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

Frank Kudelka: No estamos a la altura de la camiseta de Newells

Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's"

Newells jugó otro partido para el olvido y fue goleado por Lanús

Newell's jugó otro partido para el olvido y fue goleado por Lanús

Ovación
Julián González: Newells está rompiendo el récord Guinness de cuál es la peor dirigencia
Ovación

Julián González: "Newell's está rompiendo el récord Guinness de cuál es la peor dirigencia"

Julián González: Newells está rompiendo el récord Guinness de cuál es la peor dirigencia

Julián González: "Newell's está rompiendo el récord Guinness de cuál es la peor dirigencia"

Selección argentina: con Lionel Messi y dos sorpresas, la lista de Scaloni para recibir a Guatemala

Selección argentina: con Lionel Messi y dos sorpresas, la lista de Scaloni para recibir a Guatemala

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Policiales
El joven detenido por matar a su padrastro fue acusado de un crimen cometido con alevosía
Policiales

El joven detenido por matar a su padrastro fue acusado de un crimen cometido con alevosía

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Se entregó Miguelito, buscado por la balacera a un supermercado y el crimen de la joven de 18 años

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y el crimen de la joven de 18 años

Crimen de Jeremías Monzón: confirman la prisión preventiva de la única adulta imputada

Crimen de Jeremías Monzón: confirman la prisión preventiva de la única adulta imputada

La Ciudad
Mientras crecen las deudas de tarjetas, en Rosario suena un plan para cancelar expensas
La Ciudad

Mientras crecen las deudas de tarjetas, en Rosario suena un plan para cancelar expensas

El bandoneonista que toca en el centro de Rosario y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

El bandoneonista que toca en el centro de Rosario y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay mayor alerta sanitaria

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay mayor alerta sanitaria

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas ante los recortes de Nación

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas ante los recortes de Nación

El tiempo en Rosario: cuándo regresan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo regresan las lluvias a la ciudad

Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y profesionales encienden la alarma
la region

Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y profesionales encienden la alarma

Argentina-Guatemala se jugaría en Buenos Aires: ¿Rosario no tiene chances?
Ovación

Argentina-Guatemala se jugaría en Buenos Aires: ¿Rosario no tiene chances?

Fue a quejarse por multas mientras se llevaban otro auto y atropelló a un inspector
La Ciudad

Fue a quejarse por multas mientras se llevaban otro auto y atropelló a un inspector

Reabrieron su negocio tras la pandemia y sufrieron un robo al cuarto día
Policiales

Reabrieron su negocio tras la pandemia y sufrieron un robo al cuarto día

Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones
POLITICA

Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones

Robo de moto, persecución y choque: uno de los delincuentes intentó disfrazarse de repartidor
POLICIALES

Robo de moto, persecución y choque: uno de los delincuentes intentó disfrazarse de repartidor

Engaños, emboscadas y femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

Engaños, emboscadas y femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

El tiempo en Rosario: un miércoles parcialmente nublado con máxima de 27°
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles parcialmente nublado con máxima de 27°

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora

Por Patricia Martino

Economía

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora

Uber invierte u$s 500 millones en Argentina y lanza Uber Eats en Rosario
La Ciudad

Uber invierte u$s 500 millones en Argentina y lanza Uber Eats en Rosario

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio
Información General

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

Retratos de la huella del excentro clandestino más famoso de Rosario
Cultura

Retratos de la huella del excentro clandestino más famoso de Rosario

Hijo de exjuez santafesino evadió un control policial, chocó y terminó detenido
Policiales

Hijo de exjuez santafesino evadió un control policial, chocó y terminó detenido

Los industriales santafesinos denuncian 310 cierres y 8.200 empleos perdidos desde 2023
Economía

Los industriales santafesinos denuncian 310 cierres y 8.200 empleos perdidos desde 2023

Renunció el director ejecutivo de la Ansés y asume Guillermo Arancibia
Política

Renunció el director ejecutivo de la Ansés y asume Guillermo Arancibia

Milei encabezó el acto por el atentado contra la Embajada de Israel
Política

Milei encabezó el acto por el atentado contra la Embajada de Israel

Finalmente Paraguay también ratificó el acuerdo Unión Europea-Mercosur
Política

Finalmente Paraguay también ratificó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Dante Gebel anuncia el lanzamiento de su candidatura presidencial
Política

Dante Gebel anuncia el lanzamiento de su candidatura presidencial

Cuba en crisis, entre apagones generales y el acecho de Estados Unidos
El Mundo

Cuba en crisis, entre apagones generales y el acecho de Estados Unidos