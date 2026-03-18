Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

El acto que será el inicio de una posible candidatura del predicador dividió aguas en el espacio UNO. Entusiasmo y cautela. ¿Cómo rima con los gobernadores?

El espacio de los evangélicos en la política santafesina se agitó con los primeros movimientos de Dante Gebel para ser candidato a presidente en 2027. El partido Una Nueva Oportunidad (UNO) quedó en medio de la discusión interna bajo el dilema de acercarse ya a la incipiente propuesta o mirar de reojo al menos por ahora, sobre todo por la pertenencia actual a las estructuras provinciales.

Consolidación Argentina, el armado que piensa al pastor y showman Gebel como presidente de la Argentina, dispuso para este miércoles un acto de iniciación del proyecto 2027, aunque no tendrá su presencia. De hecho, el protagonista estará en su gira mundial "Presidante", un show en el que no habla de religión sino de cómo sería un día de él como presidente. Guiño, guiño.

La estrategia es ir armando un clamor a su candidatura , sin quemarlo. Por eso, varios se interesan por acercarse ante el entusiasmo de que haya un pastor que tenga intenciones de llevar sus principios y valores a la arena política nacional.

La cuestión es que una parte de UNO encabezada por el pastor, diputado provincial e iniciador del espacio, Walter Ghione , se entusiasma con fuerza con Gebel. Incluso, hay dirigentes cercanos que asistirán al acto en el microestadio de Lanús.

“En lo personal, me interesa mucho el proyecto, creo que una figura como Dante puede llegar a hacer un trabajo enorme en lo electoral”, dijo a La Capital Ghione, quien tuvo reuniones con gente del armado por cercanía con el ambiente.

“Obviamente, está todo muy incipiente. Algunos nos han pedido autorización para poder asistir, pero esto no involucra institucionalmente al partido”, sostuvo.

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La aclaración es porque UNO, como partido nacional, no se incorporó -al menos por ahora- al armado de Consolidación Argentina y se maneja con prudencia. “Nadie de la mesa directiva irá”, aclaran a este diario en el partido y agregan: “Hay curiosidad y algún dirigente siempre quiere escuchar, pero participación institucional no es”.

UNO pertenece a distintas alianzas provinciales, como Unidos para Cambiar Santa Fe, y también con el oficialismo en Entre Ríos, Jujuy y Chubut. Y al ser una cuestión nacional, los intereses se entremezclan y los cuestionamientos de los aliados, aparentemente, no tardaron en llegar en la previa.

Por caso, Ghione es aliado del gobernador Maximiliano Pullaro. El pastor lo acercó al evangelismo y el jefe de la Casa Gris no dudó en mostrarse allí. El diputado provincial habló con él en los últimos días, le expresó su interés en cuanto al proyecto porque Gebel, sostiene, es “agente de construcción en lo social para salir del odio con un mensaje muy empático”. Y agregó: “Se lo compartí al gobernador, obviamente”.

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Lo que viene

Hay algo claro: esa candidatura y proyecto no se ha terminado de configurar. Es apenas un globo de ensayo de un outsider que contrasta con el presidente Javier Milei en las formas, un tema que desgasta al mandatario. Pero el armado aún está en veremos, lo mismo que el perfil de la eventual plataforma, más allá de que alguna idea se vislumbra.

Por lo tanto, los movimientos son cuestión de tiempo. Cuando se lance, si lo hace, "habrá que ver cuáles son las propuestas y si se alinean a lo que queremos como país, y ahí sentarnos como equipo y tomar una decisión", se limitó a decir Leandro Jacobi, recientemente elegido presidente de la mesa nacional.

Ghione entiende algo similar. "Si esto se logra armar, realmente tendremos reuniones para conversar y participar, y creo que deberá ser en el corto plazo", dijo embalado y confiado con el proyecto. En el medio, puede haber otros proyectos nacionales con los que pueden conectar.

Si bien la mesa directiva se corrió de este acto y así evita algún involucramiento que pueda herir sensibilidades, dirigentes nacionales sostienen que UNO tiene mucho para aportar: “Hoy tenemos experiencia de distintas gestiones y eso parece un valor agregado a la hora de sentarnos a pensar el país que queremos llegado el momento”. Todo está por verse.