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Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones

El diputado nacional santafesino asumió la presidencia de la comisión de Pymes en la Cámara Baja. "Ningún país descuida a sus sectores estratégicos", señaló

18 de marzo 2026 · 09:19hs
Las pymes son un sector muy golpeado por las políticas económicas del gobierno nacional

Foto: La Capital / Archivo

Las pymes son un sector muy golpeado por las políticas económicas del gobierno nacional

El diputado santafesino Pablo Farías, del Partido Socialista, acaba de ser designado presidente de la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara Baja, en un momento muy crítico para el sector. “Estamos en medio discusión de modelos económicos o de país, donde las pymes están sufriendo”, destacó el legislador al hacer un primer análisis desde el cargo que ahora le toca ocupar en el ámbito legislativo.

El representante de Santa Fe no ahorró críticas hacia la política del gobierno de Javier Milei de apertura indiscriminada de importaciones. “Ningún país del mundo descuida a sus sectores estratégicos, abriendo indiscriminadamente las importaciones”, expresó.

Farías consideró este miércoles que “este es un momento muy difícil para las Pymes, que en un alto porcentaje tienen alrededor de 100 empleados y que son fundamentales en el entramado productivo y en lo que generan en el marcado interno del país. La apertura indiscriminada de importaciones, junto a los factores de la economía que no terminan de favorecer a ese sector”.

Cómo sufren las pyme la apertura de importaciones

En declaraciones a LT8, el diputado del socialismo subrayó que “hay factores endémicos que afectan mucho a las pymes, como la falta de financiamiento o financiamiento excesivamente caro. El problema de una simplificación tributaria también afecta en el devenir diario. Tampoco quedan claras las políticas oficiales del gobierno nacional con incentivos para la inversión”.

“En la provincia de Santa Fe conocimos los resultados de un fuerte programa de incentivos a la inversión de nuestras pymes, pero necesitan ser acompañados para tener impacto con un criterio distinto de perfil de país respecto de las pymes. Estamos en una discusión de modelos, donde las pymes están sufriendo. El gobierno nacional está implementando un modelo más extractivista que favorece casi exclusivamente a los productos primarios, a la minería y se está descuidando mucho a las pymes”, destacó.

Embed - SITUACIÓN DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA - PABLO FARÍAS

Farías remarcó que “lo que está mal es la apertura indiscriminada de importaciones. Se puede trabajar claramente en una apertura, que es necesaria en muchos aspectos, que ayuda a la misma producción cuando lo que se importan son bienes específicos, pero hacerlo sin ningún criterio es algo que no implementa ningún país del mundo. Ninguna nación descuida a sus sectores estratégicos, abriendo indiscriminadamente las importaciones. Las grandes potencias hacen todo lo contrario”.

Qué hacen las potencias con sus pymes

“Estados Unidos tiene políticas muy proteccionistas y muy claramente dirigidas respecto de los sectores que afectan con las barreras arancelarias. Hay grandes inversiones de los países para que sus productos sean exportados al mundo, y uno tiene que protegerse de eso porque se genera competencia imposible de absorber. La apertura en Argentina se hace de una manera que impide a las pymes prepararse debidamente para enfrentar esa situación”, destacó el diputado por Santa Fe

“Estas cosas están de debate. Desde el bloque Provincias Unidas somos conscientes de que las mayorías parlamentarias que va logrando el presidente Milei van en otro sentido, pero asumir esta responsabilidad en la comisión para dar estos debates”, finalizó.

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