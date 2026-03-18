En una misma cuadra de barrio Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Una casa fue baleada en Franklin al 2600 y, horas más, en Franklin y Fraga cayeron dos delincuentes que habían robado una moto

Un ataque a balazos en una casa de zona oeste y una captura posterior de dos motociclistas alteraron la tranquilidad de la tarde del martes en barrio Empalme Graneros.

Cerca de las 16 efectivos del Comando Radioeléctrico fueron enviados a Franklin al 2600, donde se registraron detonaciones de arma de fuego sobre el frente de una vivienda. Al llegar los uniformados entrevistaron al dueño de casa, Carlos Alberto O., de 65 años. El hombre explicó que mientras descansaba en su casa un vecino le avisó sobre los disparos y encontró dos orificios de bala en la puerta de ingreso.

El morador expresó que el pasado 15 de marzo y alrededor de las 21.30 dos hombres a bordo de una motocicleta de 110 cc pasaron frente a él, que estaba en la vereda, y le gritaron: "Hey, dejá de vender", para luego huir del lugar a alta velocidad. En su momento, el hombre no radicó la denuncia por temor o subestimación del hecho.

En la escena del ataque, la Policía halló evidencia balística que confirma la magnitud de la agresión: dos vainas servidas de calibre 9 mm (una fue encontrada sobre una camioneta estacionada en el lugar y la otra sobre la vereda) y una ojiva de plomo deformada hallada en el interior de la finca, justo detrás de la puerta principal. Durante el ataque no se reportaron personas heridas.

Personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a especialistas en balística y fotografía, trabajaron en el lugar para recolectar pruebas que permitan identificar a los autores, quienes —según testigos— vestían prendas oscuras y se encontraban encapuchados. Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría 20° por razones de jurisdicción, bajo el registro de acta N° 6157/26. Hasta el momento se desconocen las motivaciones de dicho ataque, aunque no descartan hipótesis; la más fuerte es la del atraso en el pago de préstamos usureros.

Robo y persecución

Unas horas después, ya alrededor de las 21, un hombre de 27 años denunció que le habían robado su moto en French y Larrea. La moto denunciada era una Rouser NS 200. Minutos después de la denuncia al sistema 911, personal policial inició un patrullaje que derivó en una persecución y la detención de dos sospechosos. El procedimiento concluyó con el recupero del rodado y el secuestro de una réplica de arma.

>>Leer más: Barrio Triángulo: balearon una casa por una deuda e hirieron a un chico de 16 años

Según fuentes policiales, el rodado fue avistado en Provincias Unidas y Génova, donde dos hombres circulaban a bordo de una moto con características coincidentes pero con una canasta de una aplicación de delivery. Al intentar identificarlos, los ocupantes escaparon en contramano por Provincias Unidas. Luego tomaron José Ingenieros hacia el este y Fraga hacia el sur. La persecución fue controlada hasta que, en Fraga y Franklin, los sospechosos perdieron el control y cayeron.

Tras la caída, ambos fueron aprehendidos en el lugar. Se tratan de Brian Federico O (23) y Nahuel Sebastián B (30). Durante el procedimiento, la víctima indicó que los autores habían descartado una réplica de arma de fuego, que luego fue entregada a los agentes. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría 12º por razones de jurisdicción. Secuestraron una réplica de arma y la Rouser NS 200 sustraída.