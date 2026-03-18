La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas ante los recortes de Nación

Pullaro anunció un Fondo Provincial con un piso de $3.500 millones para equipamiento, innovación y funcionamiento de 172 escuelas técnicas

18 de marzo 2026 · 14:41hs
Novedades para las escuelas técnicas de Santa Fe

Novedades para las escuelas técnicas de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe puso en marcha el Fondo Provincial de Educación Técnica, una herramienta destinada a financiar proyectos educativos en las 172 escuelas técnicas públicas y privadas del sistema santafesino. El anuncio fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro en la Casa de Gobierno, junto al ministro de Educación José Goity, el titular de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini y representantes del sector docente.

La medida se adoptó en un contexto de caída de los recursos que enviaba la Nación, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema educativo técnico y su vinculación con el desarrollo productivo provincial.

“Las escuelas técnicas son la herramienta para el desarrollo de la provincia”, sostuvo Pullaro.

Financiamiento para equipamiento e innovación

El nuevo fondo tendrá un piso inicial de $3.500 millones, monto que, según indicaron desde el Ejecutivo, sextuplica los recursos nacionales que se transferían anteriormente y que no tendrá tope en función de las necesidades del sistema.

La iniciativa contempla financiamiento para: actualización de talleres y laboratorios,compra de equipamiento e insumos, desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y fortalecimiento de prácticas profesionalizantes

Goity remarcó que la educación técnica constituye “la columna vertebral del proyecto educativo y productivo santafesino” y advirtió sobre las dificultades que atraviesa el financiamiento nacional del sector.

“Es nuestra obligación garantizar la formación de los estudiantes y el trabajo docente, que requieren infraestructura y recursos”, señaló.

>> Leer más: Comenzó la puesta en valor de una de las escuelas técnicas más emblemáticas de Rosario

Vinculación con el desarrollo productivo

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo destacaron que el fondo permitirá alinear la formación técnica con la matriz económica provincial, caracterizada por su diversidad de sectores industriales y economías regionales.

Puccini consideró que se trata de una de las políticas más relevantes de la gestión y aseguró que se complementará con inversiones en ciencia, tecnología e innovación.

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Ernesto Cepeda, calificó la medida como “un día histórico” y destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno y el gremio.

“Las escuelas técnicas necesitan inversión y hoy en Santa Fe apareció la plata”, afirmó, al tiempo que subrayó que la decisión permitirá sostener el sistema educativo y la estabilidad laboral docente.

El acto contó además con la participación de autoridades legislativas, intendentes, presidentes comunales y representantes de instituciones educativas técnicas y agrotécnicas de toda la provincia.

Noticias relacionadas
crimen de jeremias monzon: confirman la prision preventiva de la unica adulta imputada

Crimen de Jeremías Monzón: confirman la prisión preventiva de la única adulta imputada

El Hospital Central de Reconquista llegó a tener la mitad de sus camas ocupadas por diversos problemas de salud mental, como intentos de suicidio.

Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y profesionales encienden la alarma

El mosquito Aedes Albifasciatu

Investigan el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer santafesina

Caso probable de dengue en Santa Fe

Dengue: el fallecimiento de una mujer encendió el alerta en la provincia

Ver comentarios

Las más leídas

Las deudas llegan al Congreso: proyectos para aliviar tarjetas explotadas

Las deudas llegan al Congreso: proyectos para aliviar tarjetas explotadas

Newells tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Newell's tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

El uno x uno de Newells: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

El uno x uno de Newell's: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

Lo último

General Lagos prepara un gran festival para celebrar su 128 aniversario

General Lagos prepara un gran festival para celebrar su 128 aniversario

El Noni Ceruti presenta la reedición de Cultura y dictadura en Rosario, 1976-1983

El Noni Ceruti presenta la reedición de "Cultura y dictadura en Rosario, 1976-1983"

Santa Fe continúa con las entregas de patentes y permisos de circulación para autos antiguos

Santa Fe continúa con las entregas de patentes y permisos de circulación para autos antiguos

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas ante los recortes de Nación

Pullaro anunció un Fondo Provincial con un piso de $3.500 millones para equipamiento, innovación y funcionamiento de 172 escuelas técnicas

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas ante los recortes de Nación
Se entregó Miguelito, buscado por la balacera a un supermercado y el crimen de la joven de 18 años
Policiales

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y el crimen de la joven de 18 años

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes, escuelas y merenderos
La Ciudad

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes, escuelas y merenderos

La ecuación para tener un negocio rentable en la peatonal Córdoba

Por Emmanuel Paz
Negocios

La ecuación para tener un negocio rentable en la peatonal Córdoba

En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9% en los dos primeros meses del año
Economía

En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9% en los dos primeros meses del año

Crisis en discapacidad: inician un nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia
La Ciudad

Crisis en discapacidad: inician un nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las deudas llegan al Congreso: proyectos para aliviar tarjetas explotadas

Las deudas llegan al Congreso: proyectos para aliviar tarjetas explotadas

Newells tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Newell's tuvo una actuación horrorosa, fue goleado por Lanús y renunció Sensini

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

El uno x uno de Newells: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

El uno x uno de Newell's: un aplazo colectivo que incluye al entrenador Kudelka

Frank Kudelka: No estamos a la altura de la camiseta de Newells

Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's"

Ovación
Otra renuncia en Newells: el secretario técnico del club también se fue
Ovación

Otra renuncia en Newell's: el secretario técnico del club también se fue

Otra renuncia en Newells: el secretario técnico del club también se fue

Otra renuncia en Newell's: el secretario técnico del club también se fue

Newells: una renuncia con el fin de descomprimir un presente de máxima preocupación

Newell's: una renuncia con el fin de "descomprimir" un presente de máxima preocupación

La selección argentina confirmó en qué estadio enfrentará a Guatemala antes del Mundial

La selección argentina confirmó en qué estadio enfrentará a Guatemala antes del Mundial

Policiales
Se entregó Miguelito, buscado por la balacera a un supermercado y el crimen de la joven de 18 años
Policiales

Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y el crimen de la joven de 18 años

Crimen de Jeremías Monzón: confirman la prisión preventiva de la única adulta imputada

Crimen de Jeremías Monzón: confirman la prisión preventiva de la única adulta imputada

Cocaína en la Terminal: denuncia anónima y tres imputados por traer droga en micros desde Salta

Cocaína en la Terminal: denuncia anónima y tres imputados por traer droga en micros desde Salta

Reabrieron su negocio tras la pandemia y sufrieron un robo al cuarto día

Reabrieron su negocio tras la pandemia y sufrieron un robo al cuarto día

La Ciudad
Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas ante los recortes de Nación
La Ciudad

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas ante los recortes de Nación

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes, escuelas y merenderos

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes, escuelas y merenderos

Llega una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal a Rosario: cuándo y dónde será

Llega una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal a Rosario: cuándo y dónde será

Crisis en discapacidad: inician un nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia

Crisis en discapacidad: inician un nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia

El tiempo en Rosario: un miércoles parcialmente nublado con máxima de 27°
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles parcialmente nublado con máxima de 27°

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora

Por Patricia Martino

Economía

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora

Uber invierte u$s 500 millones en Argentina y lanza Uber Eats en Rosario
La Ciudad

Uber invierte u$s 500 millones en Argentina y lanza Uber Eats en Rosario

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio
Información General

Por error, el féretro con los restos de Marcelo Araujo fue directo al crematorio

Retratos de la huella del excentro clandestino más famoso de Rosario
Cultura

Retratos de la huella del excentro clandestino más famoso de Rosario

Hijo de exjuez santafesino evadió un control policial, chocó y terminó detenido
Policiales

Hijo de exjuez santafesino evadió un control policial, chocó y terminó detenido

Los industriales santafesinos denuncian 310 cierres y 8.200 empleos perdidos desde 2023
Economía

Los industriales santafesinos denuncian 310 cierres y 8.200 empleos perdidos desde 2023

Renunció el director ejecutivo de la Ansés y asume Guillermo Arancibia
Política

Renunció el director ejecutivo de la Ansés y asume Guillermo Arancibia

Milei encabezó el acto por el atentado contra la Embajada de Israel
Política

Milei encabezó el acto por el atentado contra la Embajada de Israel

Finalmente Paraguay también ratificó el acuerdo Unión Europea-Mercosur
Política

Finalmente Paraguay también ratificó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Dante Gebel anuncia el lanzamiento de su candidatura presidencial
Política

Dante Gebel anuncia el lanzamiento de su candidatura presidencial

Cuba en crisis, entre apagones generales y el acecho de Estados Unidos
El Mundo

Cuba en crisis, entre apagones generales y el acecho de Estados Unidos

El Coliseo de Roma se renueva y recrea las huellas de columnas desaparecidas
Información General

El Coliseo de Roma se renueva y recrea las huellas de columnas desaparecidas

El asesor de antiterrorismo de Trump renunció con duras críticas a la guerra
El Mundo

El asesor de antiterrorismo de Trump renunció con duras críticas a la guerra

Crece el escándalo en la Copa Africana: le sacaron el título a Senegal
Ovación

Crece el escándalo en la Copa Africana: le sacaron el título a Senegal

Barrio San Francisquito: acusan a un clan de matar, amenazar y vender droga
Policiales

Barrio San Francisquito: acusan a un clan de matar, amenazar y vender droga

La defensa del juez Salmain sostiene que la causa no tiene pruebas suficientes

Por Claudio Berón

Policiales

La defensa del juez Salmain sostiene que la causa no tiene pruebas suficientes

Con clases públicas, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento
La Ciudad

Con clases públicas, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

El precio de la nafta súper volvió a subir en Rosario y ya cuesta 1.800 pesos
La Ciudad

El precio de la nafta súper volvió a subir en Rosario y ya cuesta 1.800 pesos

Murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego
La Ciudad

Murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego