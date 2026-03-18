Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas ante los recortes de Nación

Pullaro anunció un Fondo Provincial con un piso de $3.500 millones para equipamiento, innovación y funcionamiento de 172 escuelas técnicas

El gobierno de Santa Fe puso en marcha el Fondo Provincial de Educación Técnica , una herramienta destinada a financiar proyectos educativos en las 172 escuelas técnicas públicas y privadas del sistema santafesino. El anuncio fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro en la Casa de Gobierno, junto al ministro de Educación José Goity , el titular de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini y representantes del sector docente.

La medida se adoptó en un contexto de caída de los recursos que enviaba la Nación , con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema educativo técnico y su vinculación con el desarrollo productivo provincial.

“Las escuelas técnicas son la herramienta para el desarrollo de la provincia”, sostuvo Pullaro.

El nuevo fondo tendrá un piso inicial de $3.500 millones , monto que, según indicaron desde el Ejecutivo, sextuplica los recursos nacionales que se transferían anteriormente y que no tendrá tope en función de las necesidades del sistema.

La iniciativa contempla financiamiento para: actualización de talleres y laboratorios,compra de equipamiento e insumos, desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y fortalecimiento de prácticas profesionalizantes

Goity remarcó que la educación técnica constituye “la columna vertebral del proyecto educativo y productivo santafesino” y advirtió sobre las dificultades que atraviesa el financiamiento nacional del sector.

“Es nuestra obligación garantizar la formación de los estudiantes y el trabajo docente, que requieren infraestructura y recursos”, señaló.

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Vinculación con el desarrollo productivo

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo destacaron que el fondo permitirá alinear la formación técnica con la matriz económica provincial, caracterizada por su diversidad de sectores industriales y economías regionales.

Puccini consideró que se trata de una de las políticas más relevantes de la gestión y aseguró que se complementará con inversiones en ciencia, tecnología e innovación.

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Ernesto Cepeda, calificó la medida como “un día histórico” y destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno y el gremio.

“Las escuelas técnicas necesitan inversión y hoy en Santa Fe apareció la plata”, afirmó, al tiempo que subrayó que la decisión permitirá sostener el sistema educativo y la estabilidad laboral docente.

El acto contó además con la participación de autoridades legislativas, intendentes, presidentes comunales y representantes de instituciones educativas técnicas y agrotécnicas de toda la provincia.