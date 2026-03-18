Mientras crecen las deudas de tarjetas, en Rosario suena un plan para cancelar expensas

El presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Santa Fe, Adolfo Jäger, remarcó que sólo se registran "atrasos circunstanciales"

En los edificios de la ciudad no hay grandes deudas de propietarios o inquilinos.

La mala situación económica de Argentina llevó al Congreso a analizar varios proyectos para resolver el problema de las deudas crecientes de tarjetas y billeteras virtuales . Mientras tanto, en Rosario se baraja la posibilidad de créditos para regularizar expensas , un elemento que forma parte de las variables de ajuste de muchos hogares.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción, Adolfo Jäger , señaló que el Banco Ciudad de Buenos Aires lanzó una línea de financiamiento exclusiva para estos casos. Aunque el escenario local no es tan grave como el porteño, la iniciativa apareció en el radar como una opción para evitar una crisis generalizada en el sistema de pagos de los gastos de los edificios.

"El Banco Municipal estaría evaluando una alternativa similar" , comentó el titular de la entidad a través de LT8 . Hasta el momento no se trata de una cuestión urgente, al menos en lo que respecta a los últimos relevamientos de la actividad de los administadores de consorcios de la ciudad.

Jäger consideró que el cobro de expensas en Rosario se mantiene dentro de los carriles habituales en función de la situación económica nacional. "No estamos registando una morosidad preocupante" , afirmó respecto del análisis de los datos más recientes.

Aunque el escenario actual no es alarmante, el vocero de la entidad reconoció que se producen "atrasos circunstanciales" a la hora de cobrar en los edificios. En esos casos, consideró que el administrador debe "estar un poquito más atento y eventualmente utilizar parte del fondo de reserva transitoriamente, hasta tanto se puedan liberar las cuentas".

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El presidente de la organización enfatizó que la Cámara de la Propiedad Horizontal "no refiere un porcentaje alto de morosidad" en las expensas. Cuando registran deudas puntuales, los encargados de la liquidación "no deberían dejar transcurrir más de tres o cuatro meses para derivarlo a un estudio jurídico".

"Siendo algo que no se puede interrumpir como los servicios, el cable, la luz y demás, es cierto que, donde hay alguna dificultad económica dentro de una familia, se puede pensar en dejarlo para el mes siguiente", comentó el directivo de la entidad. A continuación, remarcó: "Ahí esta el expertise del administrador para estar encima de los casos puntuales".

Alerta roja por deudas de expensas en Buenos Aires

El último relevamiento de una empresa especializada del rubro indica que la morosidad saltó del 17 al 19 por ciento durante febrero en la ciudad de Buenos Aires. Si bien el gasto promedio bajó 1,8 % en comparación con enero, también tuvo una suba interanual de 38,4 puntos y superó holgadamente la inflación nacional.

De acuerdo a los datos de Consorcio Abierto, el mantenimiento de una propiedad horizontal porteña llegó a una media de 318.650 pesos por unidad. Según este relevamiento un tercio del costo total que cubren dueños e inquilinos se destina al personal y el pago de sueldos.

El director de la firma, Albano Laiuppa, apuntó que el reciente incremento de los clientes con deudas "no es un salto abrupto pero sí es un cambio que conviene observar con atención". Además recordó que las liquidaciones no tienen una variación lineal como la del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y señaló a modo de ejemplo que enero suele ser un período con picos por los ajustes de contratos, servicios y el aguinaldo.