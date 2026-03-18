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Senado: cruces entre peronistas y libertarios por el caso $Libra

Legisladores de Unión por la Patria embistieron contra Milei a raíz de los últimos hallazgos en la investigación de la estafa cripto

18 de marzo 2026 · 20:34hs
El escándalo con la criptomoneda $Libra fue detonante de controversia en la Cámara alta nacional.

Foto: Senado de la Nación.

El escándalo con la criptomoneda $Libra fue detonante de controversia en la Cámara alta nacional.

Los senadores nacionales de Unión por la Patria (UP) Martín Soria y Juliana Di Tullio embistieron este miércoles contra el presidente Javier Milei, a quien calificaron como un “estafador serial” a raíz de los últimos hallazgos del caso $Libra, y señalaron que cobró “más de 5 millones” de dólares en concepto de sobornos a cambio de la promoción de la criptomoneda. La réplica corrió por cuenta de la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien dijo que el jefe del Estado “es absolutamente inocente”.

Los cruces se registraron durante la sesión en el Senado convocada por los pliegos de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, y de la exlegisladora neuquina Lucila Crexell como embajadora en Canadá, además de convenios internacionales con Francia y Austria.

Soria, también exministro de Justicia, opinó que el lanzamiento de $Libra el 14 de febrero de 2025 “no fue un error” sino que reveló “un modus operandi” de Milei.

“Estamos en presencia de una estafador serial”, descerrajó el senador rionegrino al exponer su cuestión de privilegio contra el presidente.

Los hallazgos del caso $Libra

En los últimos días se filtró el contenido de un informe surgido de un peritaje judicial que está incorporado al expediente que lleva el fiscal Eduardo Taiano, que da cuenta de numerosas llamadas telefónicas entre Milei y el lobbysta cripto Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit de lanzamiento del token $Libra.

En el peritaje al teléfono de Novelli también aparecieron pruebas de conversaciones telefónicas con la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, con el exjefe de gabinete de Asesores de Presidencia, Demian Reidel, y con el asesor Santiago Caputo.

En su cuestión de privilegio contra el primer mandatario, Di Tullio aseveró que “este es un gobierno de estafadores”.

E insistió: “El presidente de la República Argentina es un estafador. Quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones para estafar a 40 mil personas”.

>>Leer más: Caso $Libra: apareció un documento que revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Javier Milei

Un rato más tarde, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado salió al cruce de las críticas contra Milei e hizo una enfática defensa: “Nuestro presidente es absolutamente inocente”.

“La Justicia está actuando, dejen actuar a la Justicia”, continuó Bullrich, quien aludió a la “hipocresía” del peronismo por denunciar al jefe del Estado cuando tiene a su líder, Cristina Kirchner, presa con condena firme.

La sesión fue abierta por la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y comenzó con un homenaje al exsenador y exintendente de Rosario Horacio "Vasco" Usandizaga, quien murió el 4 de enero pasado.

Losada, reelecta en Seguridad Interior

Previamente se había realizado la reunión constitutiva de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.

En ese marco, fue reelecta como presidenta del cuerpo la senadora Carolina Losada (UCR-Santa Fe).

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